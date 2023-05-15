البنك الزراعي ينضم لـ الأهلي ومصر في بروتوكول مع الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعي المصري ، بحضور كلا من وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، ويحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي.

وقع البروتوكول من جانب البنك الزراعي المصري صالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور محمود فوزى مدير عام الشؤون القانونية.



وعبر الدكتور اشرف صبحي عن سعادته بهذا اليوم والذي يأتى تحت مظلة ودعم البنك المركزي المصري، كما توجه بالشكر الى رؤساء البنوك المصرية الثلاثة على تواجدهم لتوقيع البروتوكول.

وأوضح وزير الشباب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحول الى ثقافة الشمول المالى وذلك من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، مضيفًا أن هناك “885” ماكينات للبنوك داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر.



كما نوه وزير الشباب الى دور البنك المركزى عندما قام بتخصيص 35 مليون جنيه لأبطال مصر فى دورة الألعاب الاوليمبية فى طوكيو والذي اثمر عن تحقيق نتائج مميزة بالبطولة، مؤكدا علي استمرار هذا الدعم لابطالنا المصريين والذين يستعدون لخوض تصفيات اوليمبياد باريس 2024.



وأشار الوزير أن البروتوكول يهدف الى تمويل المشروعات الاستثمارية التي تتم بمراكز الشباب والتي تكون بتمويل من البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.



أضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير كافة السبل لتشجيع الاستثمار بمراكز الشباب ومساندة صغار المستثمرين وجذبهم للاستثمار في مجالات الشباب والرياضة، ووفق النظم المالية المعمول بها وفى اطارها لدى مراكز الشباب ووفقا للقواعد المصرفية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

ولفت الى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة فى الاستثمار فى الشباب المصري من خلال تواجد 5000 الاف برنامج تخصصهم الوزارة لتأهيل الشباب مثل مبادرات “طور وغير” ومبادرة “تصدوا معنا”، بالاضافة الى الدور الذي تلعبه معنا البنوك فى رعاية مشروع إبداع وهو احدى مشروعات الوزارة للشباب.



وقدم محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، التهنئة الى الدكتور اشرف صبحي على فوزه الساحق والمستحق برئاسة الاتحاد الافريقي للجامعات والتى أقيمت مؤخرا بجوهانسبرج بجنوب افريقيا، كما تقدم بالشكر الى رؤساء البنك الاهلى والبنك الزراعي المصري على تواجدهم وبالشراكة فى مشروع البروتوكول.



وأكد رئيس بنك مصر على حرص البنك على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى العديد من المجالات ودعهم الكامل لكافة المشاريع التى تتولاها وزارة الشباب والرياضة.



وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على دعم وتمكين سكان الريف خاصةً الشباب بهدف توفير فرص عمل حقيقية لهم وتحسين جودة حياتهم، وذلك من خلال العديد من البرامج التمويلية التي يتيحها البنك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الشباب قوة إيجابية لا يستهان بها لدفع عجلة التنمية خاصة عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات والدعم التمويلي الذي يتناسب مع احتياجاتهم.



وقال رئيس البنك الزراعي المصري: “إننا عازمون على وضع كافة إمكانياتنا وقدراتنا من أجل انجاح تلك المبادرة من منطلق الدور الوطني للبنك في دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا البروتوكول إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال تنفيذ خطة الشمول المالي وتوفير خدماته البنكية والمالية فى شبكة فروعه التي تعد الأكبر والأكثر انتشاراً فى جميع المدن والقرى والتي تزيد عن 1200 فرع، وهو ما يسمح بالوصول لكافة فئات المجتمع ومخاطبة الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن البنك سيواصل جهوده في التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للمساهمة في تحقيق جودة حياة شباب تلك القرى وتحسين مستوى معيشتهم.



وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، على أن البنك احد الشركاء والداعمين لمشروع البطل الأوليمبي مع وزارة الشباب والرياضة، مضيفا أنه من المؤمنين بأن الشمول المالى واتاحة الفرصة للشباب لادارة تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو من احد الاهداف التى يسعي مجلس ادارة البنك لتحقيقها ومن هنا كان من المهم التواجد فى هذا البروتوكول والتى سوف تتيح الفرصة للشباب لمزيد من الخبرات من خلال إدارة تلك المشروعات.



وركز شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالى على دور الدولة فى جلب العديد من الشركاء وهو الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة على اكمل وجه برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.