الشهادات الادخارية تسحب البساط من الذهب والبورصة .. إليك أفضل فرص الاستثمار

لم تدع الحكومة المصرية فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة العالمية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الدولي وساهمت في ارتفاع موجات التضخم، داخل الأسواق؛ إلا وطرقت أبوابها.

وتسعى الحكومة لامتصاص موجات التضخم عبر برامج التشديد النقدي، من ناحية، والتوسع الزراعي والتسهيلات الصناعية من ناحية أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المواطنين ببرامج حماية اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات لتخفيف وطأة هذه الأزمات.

البدائل العديدة التي تمنحها الدولة للاستثمار، تربك أحيانا نفوس الباحثين عن الحفاظ على قيمة مدخراتهم ثابتة، أو بفائدة، حيث يتساءل الكثير منهم عن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الإدخارية والذهب والعقارات أو البورصة، خاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

ويأتي إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، بعد استمرار المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع؛ ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023؛ ليسجل 40.3%.

وعن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الإدخارية والذهب والعقارات أو البورصة، وللحديث بشكل أكثر تفصيلاً في هذا هذا الأمر، استضاف "صدى البلد"، ندوة بعنوان: "من يقتنص مدخرات المصريين بعد قرارت المركزي الأخيرة، "العقارات - الذهب - البنوك - البورصة"؟.

رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال

الاستثمار في البورصة المصرية

وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن الاقتصاد أصبح يشغل نسبة كبيرة من المواطنين، مشيرة إلى أن الازمة الان هي أزمة عالمية وليس على مصر فقط حتى إننا قد سمعنا مؤخراً عن بنوك بالولايات المتحدة الامريكية اعلنت أفلاسها كما يوجد انخفاض في التصنيف الائتماني، لافتة إلى أنه مع وجود التضخم تنخفض قيمة الاموال وبالتالي يبحث المواطن عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة أمواله بشكل يوازي معدلات التضخم.

وأضافت خبيرة أسواق المال، أن الطريقة التي يضع فيها المستثمر أمواله لا يوجد به صواب أو خطأ فهي تخضع في المقام الاول إلى طبيعة المستثمر، وقدرته على تحمل المخاطرة، وضربت مثال قائلة "مثل المستثمر الذي يستثمر في الذهب، وهناك من يفضل الاستثمار في المجال العقاري معتمد في استثماره على المدى الطويل، وهناك من يقبل على الاستثمار في البورصة ".

وأردفت "يعقوب": كل فئات المجتمع بحاجة لمعرفة ماهو الاستثمار لمعرفة كيفية الحفاظ على قيمة الاموال ويجب معرفة ضرورة تقسيم الدخل فجزء منه يجب أن يذهب للاستثمار و الجزء الاخر للانفاق، مشيرة إلى أن من يريد الاستثمار في البورصة يجب ان يكون لديه معلومات كافية، لافتة إن شركات الاستثمار المرخصة موجودة على موقع البورصة المصرية، كما انه يوجد ما يسمى بصناديق الاستثمار في الأسهم وأذون الخزانة والسندات.

ولمن يريد الاستعلام كيفية الاستثمار في البورصة قالت رانيا يعقوب عليه أن يذهب للبنك ويقول إنه يريد شراء وثيقة الصندوق الذي يتعامل بالاسهم، ثم تبدأ مرحلة الادارة بشكل يتم دراسته جيداً حفاظا على اموال المستثمرين، كما أن البنك لديه اكتر من آلية للاستثمار، ويستطيع المتعامل متابعة عائد الصناديق اولاً بأول.

رانيا يعقوب

وتابعت: البورصة المصرية هي مرآة للاقتصاد ويوجد شركات كبيرة مطروحة في البورصة ، ويوجد ما يسمى بالادخار التراكمي حيث إنه من غير الضروري وضع مليون جنبه بالبورصة بل يمكن وضع مبلغ شهرياً داخل البورصة في قطاعات قوية تقوم بتوزيع أرباح، كما أن فكرة الاستثمار في الخارج لها معايير ولا يوجد منافسة فكل سوق له مميزاته.

وذكرت "يعقوب" أنه مؤخراً صعدت البورصة بشكل كبيراً خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم، والذي بدوره أدى إلى تقييم الاصول المصرية، مشيرة إلى أن الاصول بالمصرية حازت على اهتمام الصناديق العربية والسيادية و أصبحت تتسارع لتقديم طلبات استحواذ في قطاع الاتصالات والأسمدة والبتروكيماويات والطبية والبنية التحتية والطاقة وهذا يعني أن الاصول المصرية هي أصول قوية.

وأردفت: أنه من الضروري التشجيع على فكرة الصناديق مثل صناديق الذهب والعقار لانها تجذب فئة كبيرة من مستثمرين من الخارج لأنه يرى أن مصر بها قطاعات جاذبة وبالتالي نجد أن حجم الطلب على الكثير من القطاعات بمصر كبير ، وليس قطاع محدد بعينه، وأشارت رانيا يعقوب أن حالة الارتباك تؤدي إلى ظهور ما يسمى بالمستريح وهو ما يهدر أموال الدولة، وليس من الضروري أن تكون الشهادات البنكية هي فقط من تجذب السيولة النقدية بل يجب أن يكون هناك آليات مختلفة، ونأمل بوجود حلقة وصل بين المسئولين والمختصين بكل مجال.