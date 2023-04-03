الأتربي: من المتوقع انخفاض معدل التضخم في الفترة القادمة.. فيديو

قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن التضخم في مصر وصل 33% عام 2016 وتم إصدار شهادة إدخار بفائدة 20% وهذا ما عمل على انخفاض نسبة التضخم لتصل 6% في عام 2019.

وأضاف محمد الإتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر 2، أن معدلات التضخم أصبحت مرتفعة في جميع دول العالم وأصبحت في معدلات لم نكن نراها من قبل، مشيراً إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل لـ 9.5% وكذلك ألمانيا وأوروبا.

وتابع محمد الإتربي، أن من المتوقع أن معدلات التضخم تبدأ في الانحسار والانخفاض في الفترة القادمة.