يبالغ في الأرقام|ترامب يكذب بشأن معدل التضخم في أول خطاب له بعد اتهامه

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال في أول خطاب بعد لائحة الاتهام الموجهة، إن الولايات المتحدة لديها "اقتصاد مصاب بالشلل بسبب أكبر تضخم شهدته البلاد منذ أكثر من 60 عامًا".

وخرج ترامب في مؤتمر أمام مؤيديه المجتمعين بمنتجعه مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا،، بعد ساعات من إعلان لائحة الاتهام ضده والتي تتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ادعاء ترامب الخاص بـ"60 عامًا" مبالغ فيه، على الرغم من أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا بالمعايير التاريخية.

وفي يونيو الماضي، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي، بنسبة 9.1%، أي بنحو حوالي 41 عامًا وليس 60 عامًا مثلما قال ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الأهم من ذلك، أن التضخم السنوي قد انخفض الآن لمدة ثمانية أشهر متتالية، ووصل إلى 6% في فبراير 2023 - ولا يقترب حتى من أعلى مستوى في 60 عامًا الذي سجل 14.8%.

ولفتت "سي إن إن" الأمريكية إلى أن ادعاء ترامب هذا هو مثال على كيف يميل الرئيس السابق إلى زيادة أرقامه المبالغ فيها بمرور الوقت، مستشهدة بأنه في تجمع انتخابي بتكساس في أواخر مارس، زعم - بشكل غير صحيح أيضًا - أن البلاد لديها أعلى معدل تضخم في "50 عامًا".