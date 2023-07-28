فائدة 40% وعائد يصرف مقدما.. أعلى 8 شهادات إدخارية تطرحها البنوك المصرية

تعمل الدولة على تنويع مصادر جذب العملة الأجنبية، بجانب خفض معدلات التضخم، وذلك عبر سياسة التشديد النقدي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة، وطرح الشهادات الإدخارية، باعتبارها أحد أهم الأوعية الإدخارية التي يبحث عنها المواطنين لاستثمار أموالهم، والحفاظ على قيمتها في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشكلات كبيرة أثرت على جميع الدول بشكل متفاوت.

ومؤخرا طرح البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات دولارية جديدة، لمدة 3 سنوات، وهي ما تعد فرصة أمام العملاء لإدخار أموالهم في شهادات دولارية تضمن لهم عائد مميز، بالإضافة إلى إعلان البنكين عن قروض شخصية بالجنيه للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، وتم طرح هذه الشهادات بداية من الأربعاء الماضي 26 يوليو.

في هذا الصدد، يرى محللي أسواق المال، أن الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع، على أنها محاولة من القطاع المصرفي، لجذب تحويلات المصريين بالخارج، وجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية، بينما يرى البعض أن هذه الشهادات ستكون مجدية بشكل أكبر للمواطنين الذين يحتفظون بالدولار لمجر حفظ قيمة أموالهم فقط والمستثمرين داخل القطاع المصرفي.

وأكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن الشهادات الدولارية من الممكن تكون جاذبة لبعض حاملي العملة الأجنبية من أصحاب المبالغ الصغيرة، لكن الجزء الأكبر ممن لديهم الدولار، من غير الوارد أن يتجهوا للبنوك.

الشهادات الدولارية من البنك الأهلي وبنك مصر

في هذا التقرير نستعرض أعلى شهادات إدخارية التي تطرحها البنوك المصرية:

يطرح البنك الأهلي الشهادة الدولارية الأولى له، بمسمى "الأهلي بلس"، وهذه أبرز المعلومات عنها:

مدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.

فائدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 7%.

7%. يصرف العائد بذات العملة ربع سنويا.

يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

أما عن تفاصيل الشهادات الدولارية الثانية في البنك الأهلي، بمسمى "الأهلي فورا" فهي كالتالي:

مدة شهادات البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.

3 سنوات. فائدة الشهادة بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

تفاصيل شهادات بنك مصر الدولارية

أما عن شهادات بنك مصر الدولارية، فقد أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادات وهما شهادة القمة وإيليت، بالدولار لمدة 3 سنوات، وتفاصيل الشهادة الأولي وهي شهادة القمة الدولارية من بنك مصر كالتالي:

شهادة القمة بعائد 9% سنوياً.

هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

يصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه.

أما عن شهادة إيليت فهي كالتالي:

تصرف شهادة إيليت بعائد 7% سنوياً.

هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار.

يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.

يبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد

يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الامريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

أعلى شهادات إدخار في مصر

كما ويطرح بنك التعمير والإسكان، شهادة Luxury بفائدة ثابتة 20% سنوية، بمدة 3 سنوات، فيما يبلغ الحد الأدنى لربط شهادت بنك التعمير والإسكان 100 ألف جنيه، ويطرح البنك أيضا شهادة Premium، بفائدة، 18% سنويا، لمدة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، كما فيما يطرح البنك الزراعي المصري، شهادة ادخار بفائدة 19.5 سنويا، لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لربط الشهادة.

وكان البنك العربي الإفريقي، طرح شهادة إدخار جديدة بعائد مرتفع بلغ 40%، بحد أدنى لربط الشهادة 5000 حنيه، ومضاعفات الـ 1000 جنيه بدون حد أقصى، لمدة 3 سنوات، على ان يكون سعر الفائدة 40%، من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما

بشكل دوري، حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما.