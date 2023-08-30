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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي بدون ضامن

صدى البلد

طرح البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب، للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك، ويصل القرض إلى 3 ملايين جنيه، بدون ضامن.

ويعد قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

ويقدم "صدى البلد"، تفاصيل وشروط القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والقابضة و المساهمة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

 

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قرض البنك الأهلي بضمان المرتب

 

-مبلغ القرض: يصل الي 2,000,000 جم، بضمان تحويل المرتب.

-بحد أقصي: 3,000,000جم، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

-مدة القرض: تصل الى 12 سنة.

-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-حساب جارى مجانا.

-بدون ضامن.

-بدون مصاريف إستعلام إئتماتي.


الشروط و المستندات المطلوبة


يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي وفقا للشروط التالية...

-خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

-تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

 

رسوم قرض البنك الأهلي بدون ضامن


-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.

3 مليون جنيه البنك الأهلى المصرى الدخل الشهري السداد النقدي السوق المصرية الشركات القابضة القرض الشخصي المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي

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