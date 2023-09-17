بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ينتظر المواطنون موعد انتهاء تخفيف الأحمال، وانقطاع التيار الكهربائي، خاصة بعد زيادة مدة انقطاع الكهرباء في عدد من المدن، وذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، وتراجع درجات الحرارة، التي كانت سببا رئيسيا في تخفيف أحمال الكهرباء، الذي أعلن عنها مجلس الوزراء.

تخفيف أحمال الكهرباء

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى الكثير من تساؤلات المواطنين حول زيادة معدل ساعات تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين بدلًا من ساعة واحدة في اليومين الماضيين.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تواصل مع أحد المسئولين بوزارة الكهرباء، وأكد له أنه سيتم الاكتفاء بساعة واحدة فقط لتخفيف الأحمال، مؤكدًا أن الدولة تواجه أزمة في العملة الأجنبية الدولار.

محطات إنتاج الكهرباء

وتابع موسى، أن 65% من محطات إنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح الإجراءات للمواطنين، لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، خاصة أنه تمت زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال دون إعلامهم.

تحرك برلماني لمواجهة انقطاع الكهرباء

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال.

وتوجه "قاسم"، بمجموعة من التساؤلات في مقدمتها إلى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء؟، وهل سوف تستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء؟، وما هى استعدادات الحكومة فى موسم الصيف القادم؟، مؤكدًا ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين بالحكومة لإيجاد حلولًا جذرية لهذه الأزمة.

واختتم البرلماني، أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوي القدرات الخاصة الذين يسكنون في أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون عندما تنقطع الكهرباء لأن ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود إلى وحداتهم السكنية.

تخفيف أحمال الكهرباء

الوزارة تكشف سبب تزايد مدة انقطاع الكهرباء

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال، في إطار سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد المصدر، أنه ورد إخطار من مركز التحكم القومي، لزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي بالتناوب، ضمن برنامج تخفيف الأحمال لتصبح ساعتين في اليوم بدلًا من ساعة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن التعليمات ترجع إلى تقلبات الظروف الجوية، مؤكدة أن موعد انتهاء تخفيف الأحمال من المرجح أن يكون آخر الشهر الجاري.