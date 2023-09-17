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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات قياسية.. أرخص موبايل للفئة المتوسطة من سامسونج في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A34

يفضل الكثير من الشباب والطلبة اقتناء هواتف الفئة المتوسطة نظرا لقدراتها المميزة ومواصفاتها الكبيرة بالإضافة إلى سعرها المناسب، ولكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه الفئة من الهواتف ارتفاعا كبيرا في أسعارها عالميا، مما جعلها أصبحت عائقا كبيرا لراغبي الشراء.

 

ويعد هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج واحدا من أفضل وأرخص هواتف الفئة المتوسطة المتوفرة في السوق، حيث يقدم الهاتف مواصفات قياسية مع سعر مناسب مقارنة بأسعار هواتف الفئة المتوسطة الأخرى.   

 

وجاء هاتف Galaxy A34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية Vision Booster، ووزن 199 جرامًا، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف Galaxy A34 كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 1.8 بوصة، ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة F / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F / 2.4، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف Galaxy A34 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع  4 ألوان ، ونظام التشغيل أندرويد. 

 

ويعمل هاتف Galaxy A34 بمعالج من نوع Dimensity 1080 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

 

ويتوفر هاتف Galaxy A34 في السوق المصري بسعر حوالي 9 آلاف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

 

 

 

 

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