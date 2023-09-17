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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: قرارات السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

اعتبرت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى  لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين جاءت في توقيت مناسب للغاية خير دليل على معرفة الرئيس بكل تفاصيل نبض الشارع المصري ما يشغل بال المواطن مؤكدة أن هذه القرارات  أدخلت الفرحة والسعادة فى قلوب كل المصريين.

 

وأبدت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها، تأييدها التام لقرارات الرئيس السيسى وفى مقدمتها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه لكافة العاملين ترتبط ارتباطا وثيقا مع  زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، ومضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ  ٦٠٠ جنيه  بدلا من ٣٠٠ جنيه وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"  بإجمالي "5" ملايين أسرة  مستفيدة وغيرها من القرارات الأخرى.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القرارات  أيضا تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس السيسى والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية والصعوبات الاقتصادية والمعيشية التى يمر بها المواطن بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم بما فيها مصر.


وثمنت النائبة رحاب موسي ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي  التحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

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