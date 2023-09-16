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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

الأهلي واتحاد العاصمة
الأهلي واتحاد العاصمة

خسر النادي الأهلي أمس، الجمعة، السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالمبارة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

كولر 

تعليق كولر بعد الخسارة

يرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن أداء فريقه الهجومي في السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري لم يكن أقوى بشكل يمنح الفريق التفوق في اللقاء، متمنيا أن يظهر فريقه بشكل جيد في بداية الدوري المصري.

وقال كولر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الأفريقي: "تسببنا في ركلة جزاء بسبب تأخر مروان عطية في قراره في جزء من الثانية، ولم أر في حياتي إتاحة فرصة في احتساب ركلة جزاء".

وتابع: "تمكننا من التعاقد مع مهاجم جديد، ولكن لم يشارك في مباراة السوبر بسبب وجود أزمة في القيد، وطالما جاءت فرصة للمهاجم لا بد أن نحرز منها أهدافا وكنا أقوى هجوم بهذه المجموعة من اللاعبين، ومتأكد أننا سنصل إلى نفس المستوى الذي كنا عليه، ولكن البداية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا".

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وأوضح كولر: "ينتابنا الحزن بسبب الهزيمة وخسارة لقب في بداية الموسم، ولكن قد تكون شيئا مفيدا لتكون سببا في استفاقة الفريق وكان من الممكن حدوث حالة من التعالي، ويعد هذا الهدف بمثابة قلم لنستفيق ونعمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وسيكون الموضوع أصعب وبحاجة إلى جهد مضاعف في الموسم الماضي".

وأكد: “سأبدأ التدخل بشكل عنيف، والأمور لا تسير لوحدها ولكن ببذل الجهاد والعرق”، مشيرا إلى أن: "تأخر التغييرات ليس له علاقة بالخسارة، ولا يضمن أحد أن لو كنت أجريت تغييرات مبكرة سأفوز بالمباراة، واليوم كانت قوتنا في الناحية اليمنى أكثر من اليسرى ولا نعتمد على جبهة واحدة".

الاهلي واتحاد العاصمة 

مشاركة إمام عاشور بالسوبر الأفريقي

وعن مشاركة الصفقات الجديدة بشكل أساسي في السوبر الأفريقي، قال كولر: "اللاعبون الجدد قدموا مستوى جيدا للغاية في الشوط الأول، حيث إن رضا صنع خطورة في أكثر من فرصة وإمام عاشور ظهر بشكل جيد، ولكن لم يحصلوا على السرعة الخاصة بنا أو يدخلوا الرتم الخاص بنا، ومع الوقت سينسجمون مع الفريق، خاصة إمام عاشور العائد من الإصابة بعد غياب طويل قرابة 4 أشهر".

تعليق كولر بعد الخسارة النادي الأهلي اتحاد العاصمة الجزائري مشاركة إمام عاشور بالسوبر الأفريقي امام عاشور

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