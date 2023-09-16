فطور صحي وشهي.. طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

تعتبر طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار من وصفات المطبخ الأمريكي، وهي وصفة مناسبة للفطور، وغنيه بالفوائد، بالإضافة إلى انها مشبعة وصحية للغاية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار، وهي وصفة من الوصفات الأمريكية المناسبة للفطور، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طربقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

طربقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

مقادير طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار:

4 شرائح خبز، بالحبوب الكاملة

4 أوقية جبن ماعز بالأعشاب، في درجة حرارة الغرفة "جاهزة أو أضيفي فقط الأعشاب المفضلة لديكِ إلى جبن ماعز عادي"2 أوراق خس مغسولة ومجففة

½ خيار كبير، مقشر ومقطع

1 حبة أفوكادو كبيرة، مقشرة، مزال عنها النواة ومقطعة شرائح

عصير 1 حبة ليمون طازجة

½ كوب براعم برسيم

ملح وفلفل أسود، حسب المذاق

طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار :

_ يوزع جبن الماعز بالأعشاب بالتساوي على جميع شرائح الخبز، ويوزع فوق إحدى الشرائح ورق الخس وشرائح من الأفوكادو، ونرش القليل من عصير الليمون ثم يضاف بعض براعم البرسيم.

_ نتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

_ نضع شريحة أخرى من الخبز فوق الحشو السابق مع وضع الجانب المدهون بالجبن لأسفل، ونكرر الخطوات السابقة لتحضير باقي ساندويتشات الأفوكادو والخيار حتى نفاذ جميع المكونات ثم ونقدمها فوراً.