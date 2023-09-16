عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطور صحي وشهي.. طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

طربقة عمل ساندويتش
طربقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

تعتبر طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار من وصفات المطبخ الأمريكي، وهي وصفة مناسبة للفطور، وغنيه بالفوائد، بالإضافة إلى انها مشبعة وصحية للغاية.

 

من المطبخ البرازيلي.. طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

أكلة فلسطينية.. طريقة عمل محشي لسان الثور بالأرز واللحم المفروم

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار، وهي وصفة من الوصفات الأمريكية المناسبة للفطور، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

طربقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

 

طربقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

 

مقادير طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار:

4 شرائح خبز، بالحبوب الكاملة

4 أوقية جبن ماعز بالأعشاب، في درجة حرارة الغرفة "جاهزة أو أضيفي فقط الأعشاب المفضلة لديكِ إلى جبن ماعز عادي"2 أوراق خس مغسولة ومجففة

½ خيار كبير، مقشر ومقطع

1 حبة أفوكادو كبيرة، مقشرة، مزال عنها النواة ومقطعة شرائح

عصير 1 حبة ليمون طازجة

½ كوب براعم برسيم

ملح وفلفل أسود، حسب المذاق

 

طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار :

_ يوزع جبن الماعز بالأعشاب بالتساوي على جميع شرائح الخبز، ويوزع فوق إحدى الشرائح ورق الخس وشرائح من الأفوكادو، ونرش القليل من عصير الليمون ثم يضاف بعض براعم البرسيم.
_ نتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
_ نضع شريحة أخرى من الخبز فوق الحشو السابق مع وضع الجانب المدهون بالجبن لأسفل، ونكرر الخطوات السابقة لتحضير باقي ساندويتشات الأفوكادو والخيار حتى نفاذ جميع المكونات ثم ونقدمها فوراً.

الافوكادو الأفوكادو والخيار ساندويتش الأفوكادو والخيار طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار المطبخ الأمريكي وصفات المطبخ الأمريكي الوصفات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

موضوعات متعلقة

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

نشرة المرأة والصحة.. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية.. ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق؟.. ميريهان حسين تبرز جمالها على البحر

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

من المطبخ البرازيلي.. طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

شهية وسريعة.. طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني 

ترشيحاتنا

6 أيام وينتهي الصيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

دعاء شهر ربيع الأول.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة ببركة سيدنا النبي

في ذكرى صابرا وشاتيلا.. مذبحة إسرائيلية مروعة بحق اللاجئين الفلسطينيين| تفاصيل كاملة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

إعصار دانيال.. المشارقة بالمنيا تحزن بعد قطع التواصل مع 16 شاب في ليبيا

أقل سعر لـ بيجو 3008 موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بانيه بمذاق لا يقاوم

لوك جديد.. مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ