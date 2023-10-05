تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

دائما يستطيع تصدر قائمة البحث واحتلال الترند وقتما شاء بأرائه الطبية ومساعدته للجميع، إلا أن اسم الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، احتل الترند هذه المرة بسبب المرض اللعين الذي أصابه، بعد اكتشاف خلايا سرطانية خبيثة تنتشر في جسده.

صداع انتهى بخلايا سرطانية خبيثة

كشف الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلدية، عن الحالة الصحية لوالده، إذ أكد أن طبيب الجلدية الشهير عانى من الصداع الذي أودى في النهاية بأزمة في عيناه، وصلت للكشف عن إصابته بالسرطان.

منشور محمد الناظر

وكتب «الناظر» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن الحالة الصحية لوالده، قائلا: «كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة».

مطالب بالدعاء لـ هاني الناظر

تابع نجل هاني الناظر: «حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها، لتحديد خطة العلاج الأنسب».

وعن الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، أكد نجله تعبه الكبير، قائلا: «صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

تظاهرة عير مواقع التواصل في حب الناظر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منشور ابن الدكتور هاني الناظر بشكل سريع جدا على فيسبوك، ولم يمر على نشر المنشور سوى ساعة واحدة، ليصل إلى ملايين المتابعين الذين يدعون له.

هاني الناظر

لم يكن أبناء الدكتور هاني الناظر فقط من طلبوا من الجمهور الدعاء لوالدهم، بل الكثير من مختلف انحاء الوطن العربي شاركوا منشور الوعكة الصحية الخاص بالدكتور هاني الناظر، وطلبوا الدعاء له سواء من تلاميذه ومرضاه أو من محبيه.

الناظر يعتذر لمحبيه

كان الدكتور الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، قد أعلن عن تعرُّضه لوعكة صحية شديدة، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدكتور هاني الناظر

وكتب الناظر: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية، بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».