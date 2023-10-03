ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

قبل عامين فقط، كان مدافع نادي الزمالك محمود علاء يعيش أحلى فترات حياته، حيث كان أحد كبار هدافي الفريق بتخصصه في ضربات الجزاء، وأحد أهم المدافعين في مصر.

فجأة تراجع مستوى المدافع المفضل لدى المدربين، لدرجة إعارته للاتحاد السكندري، قبل أن يعود هذا الموسم بمستوى متذبذب، وطرد في ثاني مباريات الدوري، ثم مشكلات داخل النادي مع زملائه بالفريق، إلى أن اصطدم بالمدرب العام مدحت عبد الهادي.

دهشة جمهور الزمالك من تصرفات محمود علاء

"محمود علاء عايز ايه، وبيعمل في نفسه وفينا ليه كده؟".. هكذا يتحدث جمهور الزمالك على جروبات الزملكاوية عبر فيسبوك، حيث عبر عدد كبير عن دهشتهم بسبب تصرفات محمود علاء.

محمود علاء

ونشر عدد من مشجعي الزمالك، أخبار تعرض اللاعب لعقوبة مالية بـ 250 ألف جنيه، بسبب ألفاظ تفوه بها أمام الجهاز الفني.

كواليس عقوبة مدافع الزمالك

كشف مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس واقعة محمود علاء، مدافع الفريق قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي، التي تسببت في توقيع غرامة ضد اللاعب 250 ألف جنيه، وتدريبه منفردا لمدة أسبوعين.

مدحت عبد الهادي

وقال مدحت عبدالهادي، في تصريحات عبر برنامج «كورة في الـ90»: "تقسيمة الزمالك يومها كان فيه لاعيبة زيادة بسبب تواجد حوالي 30 لاعبًا، وكان هناك بعض اللاعيبة اللي انتظرت للتقسيمة المقبلة بعد وقت معين».

علاء في التدريب

وتابع: «أحمد مجدي أبلغ اللاعبين بالتقسيمة وبدأنا نغير، وجاء دور حسام عبدالمجيد، يشارك بدلًا من محمود علاء، لكن بعدها لقيت محمود علاء اتحول بشكل غير طبيعي، ومش فاهم ليه وقال ألفاظ غريبة ومسمحش بيها في ظل تواجدي».

اللاعب مش عاجبه وكرر الخطأ

وأضاف عبد الهادي: «أوسوريو المدير الفني للزمالك، كان يرغب في إنهاء الأزمة وقتها، ولكن الكلام لم يعجب محمود علاء، ومش فاهم ليه محمود علاء عمل كده».

مدافع الزمالك

وأشار إلى أن واقعة محمود علاء مؤسفة، وأنه لا يوجد فرد يعمل حاليا داخل النادي يقبل بهذا، وعقاب اللاعب تم حسب اللائحة ولم يظلمه أحد.

وأوضح: «محمود علاء كرر نفس الواقعة بنفس الشكل مرتين أمام كل اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «محمود علاء وأي لاعب داخل الزمالك بياخد حقه بشكل كامل، فيجب أن يكون عليه التزامات نحو النادي ياخدها منه».