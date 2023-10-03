توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

رغم الضجة الإعلامية التي صاحبت تعاقد النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست، أطاح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعب الفرنسي، خلال الفترة الماضية، بتوصية طبية من أحمد أبو الوفا، الطبيب النفسي للفريق.

روشتة الطبيب للتعامل مع موديست

عقد الدكتور أحمد أبو الوفا، الطبيب النفسي للفريق، جلسة مع كولر، خلال الفترة الماضية، وقدم له تقريرا طبيا للتعامل بالشكل الأمثل مع موديست في المرحلة المقبلة، لتحقيق أكبر استفادة فنية له مع الفريق.

كولر

موديست

وطلب «أبو الوفا» تأجيل مشاركة موديست في التشكيل الأساسي للفريق، ومنحه الفرصة كبديل في البداية، لحين تحقيق عنصر الانسجام مع باقي اللاعبين، إضافة إلى تسجيل أول أهدافه.

تجهيز موديست بدنيا قبل كأس مصر

نسق «أبو الوفا» جلسات بين موديست ولاعبي الخط الهجومي بالأهلي، من أجل التعرف عليهم، إضافة إلى اطلاع اللاعب على أسماء جميع اللاعبين، من أجل التواصل معهم خلال التدريبات.

تجهيز موديست

وعمل كولر خلال المرحلة الماضية على تنفيذ توصيات الطبيب النفسي، بالإضافة إلى تخصيص برنامج بدني مكثف من أجل تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل من الناحية البندية.

هل يشارك موديست أمام إنبي ؟

بات موديست جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية، للمشاركة مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، حيث يدرس كولر منح اللاعب فرصة المشاركة في المباراة المقبلة أمام إنبي، في كأس مصر، لكن ليس بشكل أساسي.

موديست أمام المصري

وشارك موديست في مباراة واحدة مع النادي الأهلي منذ بداية الموسم الجديد أمام المصري البورسعيدي، ولم يظهر بالمستوى المطلوب رفقة المارد الأحمر، واختلفت الآراء ما بين الحديث عن عدم جاهزيته الكاملة في الوقت الحالي، والحديث عن عدم الانسجام، خاصة وأنه صفقة جديدة وكان منتظر انضمامه في ظل حاجة هجوم الأحمر للتدعيم.

أنتوني موديست

ويلعب النادي الأهلي أمام إنبي، في تمام الساعة السابعة مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.