أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

انضم محمد شريف، لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، لصفوف الخليج السعودي في بداية الموسم الجاري، رغبة في حجز مكانه في قائمة المنتخب، إلا أن أنباء عديدة ربطت بين رحيل اللاعب والعودة لمصر من بوابة الزمالك، ليأتي الدور على اللاعب لتأكيد أو نفي تلك المفاوضات.

ماذا قال شريف عن مفاوضاته مع الزمالك؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق.

وقال «شوبير» في تصريحات إذاعية: «جمعني اتصال خاص مع محمد شريف، وأكد لي أن مسؤلي الزمالك دخلوا بالفعل في مفاوضات جادة عبر وكيله خلال الأيام الماضية من أجل ضمه».

انتقال شريف للخليج

وأضاف: «اللاعب أعرب عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع فريق الخليج السعودي، وأكد أنه يرغب في استكمال تعاقده مع الفريق، خاصة أن الجميع يتعامل معه هناك بكل احترام».

موقف محمد شريف من اللعب للزمالك

وتابع شوبير: «عندما توجهت بسؤال لمحمد شريف حول إذا ما كان ليوافق على الانتقال إلى صفوف الزمالك حال تقدمه بعرض لضمه، أكد أنه يرغب في اللعب للنادي الأهلي في المقام الأول حال عودته إلى مصر من جديد».

اللاعب محمد شريف

واختتم: «عندما سألت محمد شريف حول موقفه حال تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لضمه، اذا قرر العودة إلى مصر، وعدم تقدم النادي الأهلي بعرض لضمه أيضا، شدد على أن تاريخه مع النادي الأهلي كبير وحافل وأنه يرغب في الحفاظ على ذلك».

حقيقة مفاوضات الزمالك مع شريف

كشف سيد مصطفى وكيل أعمال محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي ومنتخب مصر، عن حقيقة رغبة الزمالك في ضمه خلال شهر يناير المقبل.

شريف في الخليج

وقال مصطفى عبر إذاعة 9090: "لا يوجد أي مفاوضات بين الزمالك ومحمد شريف، وما حدث فقط هو استفسار بعض الوكلاء عن موقفه، ولا أعرف هل هم مفوضون من الزمالك أم لا".

محمد شريف

وأضاف: "محمد شريف مرتبط بتعاقد مع نادي الخليج ولا يفكر في العودة لمصر في الوقت الحالي، خاصة أن عودة محمد شريف إلى مصر في يناير أمر مستبعد تماما".

شرط الأهلي لرحيل شريف

وعلق وكيل محمد شريف، عن انباء انتقاله للزمالك بقوله: "محمد شريف قرر الرحيل عن الأهلي والاحتراف في السعودية من أجل الانضمام للمنتخب واللعب بشكل منتظم، وتحقيق بعض طموحاته، والعودة إلى مصر تنهي هذه الطموحات".

لاعب الأهلي السابق

وأضاف: "يوجد بند في عقد محمد شريف يلزمه بضرورة إبلاغ الأهلي بالنادي الذي سينضم له في حالة عودته إلى مصر، وإذا أراد الأهلي ضمه سيكون عليه تقديم عرض أكبر، وإذا تساوت العروض ستكون رغبة شريف هي الحاسمة في هذا الموقف".

شريف

وتابع: "محمد شريف طموحه هو البقاء في الدوري السعودي وتكمله مشوار الإحترافي بشكل أفضل".