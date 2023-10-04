بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ليس مجرد فنان، بل شاعر وقاص موهوب يستطيع أن يجذب مستمعيه إليه، كما يستطيع جذب الأضواء إليه وقتما شاء، وهو ما حدث مع إطلالة الفنان الكبير صلاح عبدالله، مع الفنانة إسعاد يونس، في صاحبة السعادة، وكشفه عن الكثير من الأسرار والخبايا، بما في ذلك علاقته بعدد من النجوم.

الدالي من أهم المحطات في حياتي

حل الفنان صلاح عبدالله، ضيفا على صاحبة السعادة إسعاد يونس، في حلقة مليئة بالذكريات مع النجوم، حيث استحضر العم صلاح العديد والعديد من الحكايات مع النجوم الذين عاصرهم خلال مشواره.

صلاح عبدالله واسعاد يونس

صلاح عبدالله

وأكد عم صلاح، أن مسلسل "الدالي" من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، مشيراً إلى أنه شارك الفنان الراحل نور الشريف البطولة لأول مرة، بعد أن جمعه به عدد من الأدوار الصغيرة.

عادل إمام بهدلني بسبب الدالي

كشف صلاح عبدالله، خلال اللقاء، عن موقفا جمعه بالـ"الزعيم" عادل إمام بسبب مسلسل "الدالي"، بطولة الراحل نور الشريف، وهو العمل الذي شارك فيه صلاح، وكان من المحطات المهمة في مسيرته الفنية.

صلاح عبدالله والزعيم

وقال عم صلاح: "مسلسل الدالي كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي، وعادل إمام كلمني وسألني قلت معرفش".

عادل إمام وصلاح عبدالله

وتابع: "وطبعا بهدلني في التليفون، وقاللي أنا عادل إمام، الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف، لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل".

وحيد حامد رفض طلب نور الشريف عشاني

تحدث صلاح عبد الله، خلال اللقاء عن موقف جمعه بنور الشريف، خلال تصوير فيلم "دم الغزال"، تأليف الراحل وحيد حامد.

صلاح عبدالله ونور الشريف

وقال عبدالله: "في فيلم دم الغزال، نور الشريف كان عايز يعمل دور عبد الستار اللي انا عملته، لكن المؤلف وحيد حامد رفض وصمّم إن أنا اللي أعمله، ونور الشريف قال له إنت صح".

اعترضت على دخول بنتي الفن بسبب الشقا

صرح الفنان صلاح عبدالله، بأنه رفض دخول ابنته دينا الوسط الفني، ليس اعتراضا على التمثيل ولكن إشفاقا عليها من صعوبة المهنة والشقا، موضحا أن دنيا أكثر بناته حضورا معه في المسرح، خاصة انها في إحدى المسرحيات دخلت وحيت الجمهور، الذي رد لها التحية، فأحبت التمثيل.

صلاح عبدالله وابنته

وأوضح عبد الله، أنه حاول كثيرا أن يقاوم حب ابنته للوسط الفني لصعوبته، فهو عمل لمدة 14 ساعة و 20 ساعة، وعمل بالليل وسفر، فأشفق عليها من كل هذا التعب، مشددا على انه ليس اعتراضا على التمثيل بكل تأكيد، خاصة ان له زميلات كثيرات بالوسط، يكن لهن كل الحب والتقدير ويرى مجهودهن.