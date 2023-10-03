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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

صدى البلد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إلغاء مباراة سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، بسبب "ظروف غير متوقعة" - وفقا لبيان الاتحاد الآسيوي- وذكرت تقارير أن لاعبي الفريق السعودي رفضوا مغادرة غرفة تغيير الملابس، بسبب وضع تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل الملعب.

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انسحاب اتحاد جدة أمام فريق إيراني

قرر فريق اتحاد جدة السعودي، الانسحاب من مباراة مُضيفه سباهان أصفهان الإيراني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2024/23.

تمثال قاسم سليماني

وأظهرت صور من استاد "نجش جهان"، المحتضن للمباراة، نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمثالا نصفيا لقاسم سليماني رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق، وضع عند مدخل الملعب، وكان على مرأى ومسمع من اللاعبين عند خروجهم من النفق.

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تفاصيل انسحاب اتحاد جدة امام سباهان الإيراني

كان من المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضن ملعب “نجش جهان” المباراة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالمسابقة الآسيوية.

اتحاد جدة

دخل لاعبو العميد إلى أرض الملعب الإيراني، لكنهم شاهدوا تمثال لقاسم سليماني رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق، خلال ممر دخولهم للملعب، ليتراجعوا لغرفة الملابس على الفور.

وقرر لاعبو نادي الاتحاد عدم النزول لأرضية ملعب المباراة وخوض التدريبات والتمارين في غرفة خلع الملابس قبل بداية المباراة بسبب وجود تمثال لـ«قاسم سليماني» رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق، أمام النفق المؤدي لملعب المباراة.

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تهديد بالانسحاب من المباراة

يرى لاعبو الفريق السعودي، أن هذا الأمر غير رياضي وتلك التقاليد الإيرانية ليست معتادة في عالم الرياضة.
ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أبلغ أحد مسؤولي العميد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مالم تزال كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب، كما هدد بالانسحاب من المباراة في حال تعنت الجانب الإيراني.

وقرر ممثلو الاتحاد الآسيوي تأخير انطلاق المواجهة 30 دقيقة لحين حل أزمة إقامة المباراة ضمن مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

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اتحاد جدة يغادر إلى المملكة

بعد وقت قليل من قرار لاعبي الاتحاد السعودي، نشرت صحيفة الإخبارية فيديو للاعبي الاتحاد وهم يغادرون ملعب المباراة بشكل رسمي، ويستقلون حافلتهم للعودة الى المطار.

بنزيما في المطار

عقب إلغاء إقامة المباراة، أعلن الاتحاد الآسيوي عن إصدار بيان لاحق بشأن المباراة، حيث أشارت تقارير رياضية إلى أن القرار النهائي حول تحديد موعد جديد، أو اعتبار أحد الفريقين منسحبا.

الاتحاد يغادر

ويتصدر فريق القوة الجوية العراقي، المجموعة من تعادل مع الفريق الايراني، وفوز على فريق أولماليك الأوزبكي، بينما يحل النمور ثانيا، برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي الفريق الإيراني.

إلغاء المباراة وحدوث أزمة اتحاد جدة سيباهان الإيراني تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني دوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي الاتحاد الآسيوي

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