راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

ارتبط اسم محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي، بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تتم، غير أن بعض التقارير لا زالت تتحدث عن إمكانية انتقال النجم المصري إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو الصيفية التالية.

بديل محمد صلاح في ليفربول

أكد موقع “فوتبول ترانسفيرز” المتخصص في أخبار الانتقالات، أن ليفربول لا يزال يدرس أسماء اللاعبين الذين قد يحلون محل محمد صلاح حال رحيله، حيث انضم إليهم مؤخرا النجم البرتغالي بيدرو نيتو.

البرتغالي بيدرو نيتو

وبحسب الموقع، يفاضل ليفربول بين نيتو من جانب، وفيديريكو كييزا، جناح يوفنتوس الإيطالي، من جانب آخر، لخلافة الفرعون المصري، بالإضافة إلى لاعب ثالث غير معروف.

الأزمة في سعر البرتغالي

كشفت مصادر، عن عدم قبول إدارة ليفربول بالسعر المطلوب في نيتو من قبل ناديه، الذي لم يتم الإعلان عنه، حيث تشعر إدارة “الريدز” أن ولفرهامبتون سيزيد المبلغ بقيمة 20 مليون جنيه استرليني بمجرد رحيل صلاح.

تألق صلاح

وتبلغ القيمة السوقية لنيتو 28.8 مليون يورو، لكن المبلغ الذي سيُباع به لليفربول سيكون أكبر كثيراً من هذا حال إتمام الصفقة، حيث يتولى خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو السابق، مسؤولية رعاية نيتو، وهو ما قد يجعل انتقاله لفريق أكبر أمرا واردا.

محمد صلاح

وبحسب موقع “90 min” الإنجليزي، فإن ليفربول يواجه منافسة شرسة على اللاعب، من كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، إضافة إلى أرسنال وأستون فيلا الإنجليزيين.

صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر

أعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن بدء التصويت لجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر الماضي، الذي ينافس عليها النجم المصري محمد صلاح مع 10 أهداف أخرى.

هدف صلاح

وينافس هدف محمد صلاح في شباك لاسك النمساوي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، على جائزة الأفضل لفريق ليفربول خلال شهر سبتمبر الماضي.

هدف صلاح في شباك لاسك النمساوي

وأحرز «مو» هدفًا في مرمى لاسك النمساوي ببطولة الدوري الأوروبي بعد مشاركته بديلًا، كما قدم تمريرة حاسمة، حيث راوغ الفرعون المصري مدافعي الفريق النمساوي قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس لتسكن الشباك.

مضاعفة راتب محمد صلاح الأسبوعي 3 مرات

أعلن رامي عباس وكيل أعمال كابتن الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن حصول اللاعب على ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، أي 3 أضعاف راتبه الأسبوعي مع النادي - وفقاً لإحدى الدراسات في كلية الأعمال بجامعة هارفرد الشهيرة.

كابتن الفراعنة

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، على لسان عباس، أن صلاح كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ليفربول، حيث قال: "محادثات التجديد مع النادي انهارت تماماً، وبقيت أسابيع دون تحقيق أي تقدم، إذ لم يلب ليفربول طلبات صلاح، والمواقف بين الطرفين بعيدة للغاية، محمد لن يرفض لأن الفارق بين ما يطلبه والعرض الذي تلقاه 5%، بل هو أكثر بكثير".

مهارة صلاح

وأضاف: "حدث الاتفاق أخيراً، ووجدنا طريقة لإقناع ليفربول بالراتب الذي يرغب به صلاح، وإذا استمر صلاح بتقديم ذات المستوى الذي يقدمه فإن راتبه السنوي سيكون بين 45 مليون جنيه إسترليني وحتى 54 مليوناً".

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