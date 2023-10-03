شاهد | حساب الدوري الأوروبي يتغزل في محمد صلاح

ينافس محمد صلاح، على جائزة أفضل هدف فى ليفربول الإنجليزي، خلال شهر سبتمبر الماضي، بهدفه فى شباك فريق لاسك لينز النمساوي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

قام حساب الدوري الأوروبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بنشر صورة للفرعون المصري محمد صلاح، يتغزل من خلالها بمهاراته.

ويستعد ليفربول، لخوض ثاني مواجهات مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي، مساء الخميس المقبل، عندما يستضيف فريق سانت جيلواز البلجيكي.

وكان الريدز، قد تلقي هزيمة أمام مضيفه توتنهام، بهدفين مقابل هدف، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.