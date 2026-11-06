ملتقى «فنون القول» يستعيد كنوز الأدب الشعبي ضمن فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

استضافت قاعة «أنا المصري» بنقابة التجاريين بمحافظة قنا، فعاليات ملتقى «فنون القول»، الذي أُقيم ضمن برنامج الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، وأداره الشاعر عادل صابر، بمشاركة الشاعراء مؤمن الدالي ومحمد عبدالرحيم، سامي أبو الفتوح، وبحضور الدكتورة نجلاء باخوم رئيس جمعية "أنا المصري" بقنا، وعدد من المثقفين وشعراء قنا والمهتمين بالتراث الثقافي بالمحافظة.
وتناول الملتقى فنون القول باعتبارها أحد أبرز أشكال الأدب الشعبي الذي أبدعته الجماعة الشعبية، ويعكس وجدان البسطاء وذاكرتهم الثقافية، حيث استعرض المشاركون عددًا من أبرز هذه الفنون، من بينها النميم والمربع والواو والعدودة، باعتبارها أشكالًا تعبيرية تحمل ملامح البيئة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.
كما توقف الملتقى أمام فن «العدودة»، بوصفه أحد أشكال الأدب النسائي الشعبي الذي يعبر عن العاطفة والوجدان الأنثوي، ويتنوع مضمونه وصوره الشعرية وفقًا للمناسبة والشخصية التي تُقال فيها العدودة، سواء كانت لطفل أو شاب أو عجوز، أو لشخص قريب أو غريب، بما يعكس ثراء هذا الفن وخصوصيته، وأهميته في التراث الشفهي، التي لا تقل عن أهمية السيرة الهلالية.
ويعد ملتقى «فنون القول» أحد البرامج الجديدة التي تقدمها إدارة المهرجان في دورته الثانية، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع دائرة الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية، وتعزيز دور مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية باعتباره مشروعًا وطنيًا يُعنى بصون الفنون والحرف التراثية والألعاب الشعبية وفنون القول، وربطها بالتوثيق والبحث العلمي والتنمية الثقافية.
ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقًا من رؤية المهرجان الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي، والحفاظ على الفنون الشفهية والكنوز البشرية الحية التي تمثل جزءًا أصيلًا من الذاكرة والهوية الثقافية المصرية، والعمل على توثيقها وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة، بما يضمن استمرارية هذه الفنون وانتقالها من جيل إلى آخر.
وينظم المهرجان مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.