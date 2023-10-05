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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لأول مرة بالتاريخ..كيف يقام مونديال 2030 في 6 دول من 3 قارات؟

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن اتفاق اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

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فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم مونديال 2030

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، علي ترشيح الملف المشترك لاسبانيا والبرتغال والمغرب، لاستضافة بطولة كاس العالم 2030.

وقال فيفا، إنه بعد مشاورات مكثفة مع جميع الاتحادات القارية، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في عام 2030 مع ضروره أكمال عملية تقديم كافة الاجراءات الخاصة بالترشح قبل اعلان القرار رسميا في كونجرس الفيفا 2024.

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3 مباريات في أمريكا الجنوبية احتفالا بالمئوية

ووافق مجلس فيفا، بالإجماع على استضافة حفل احتفال بالذكرى المئوية الفريدة في مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة لكأس العالم في عام 2030، إضافة إلى ثلاث مباريات في كأس العالم في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي.

وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي، مباراة واحدة من كأس العالم 2030. 
وستقام أولى هذه المباريات الثلاث في ملعب Estádio Centenário الأسطوري في مونتيفيديو، تحديدا للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم.

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إشادة واعتراف بمكانة المغرب

أعلن الملك محمد السادس، فى بيان للديوان الملكي، عن قرار اللجنة التنفيذية للفيفا، باختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البيان، أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة.
وبهذه المناسبة، أعرب الملك محمد السادس عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة”.

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سر اشتراك 3 دول في تنظيم المونديال

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن سر لجوء الاتحاد الدولي لكرة القدم، الى اسناد مونديال 2030 الى 3 دول للمرة الاولى في تاريخه.
وأضافت التقارير، أن قرار الفيفا اختيار تنظيم ثلاثي للمونديال يعود إلى وجود 48 منتخبا في النهائيات، ما يجعل تنظيم دولة واحدة للحدث الكبير أمرا صعبا.

وستكون هذه النسخة، هي الاولى من كأس العالم، التي تقام في ثلاث قارات وست دول، بينما ستتأهل منتخبات الدول الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة، بينما تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات بشكل طبيعي.

مونديال 2030 في 6 دول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمريكا الجنوبية المغرب وإسبانيا والبرتغال

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