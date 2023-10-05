المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة مرسي مطروح، خاصة قاطني منطقة القصر ووادي الرمل، بعدما ضربت موجة من الطقس السيئ عدة مناطق في محافظة مرسى مطروح، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، تسببت في حدوث سيول بالمنطقة.

ساعات الرعب في مرسى مطروح

تداول أهالي محافظة مرسى مطروح، فيديوهات وصور على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، توضح تدفق المياة والسيول على المنازل والشوارع، حيث غمرت المياة السيارات والمنازل التي هرب سكانها لأماكن مرتفعة.

وأظهرت الفيديوهات والاستغاثات، حالة الشوارع بعد السيول الشديدة التي ضربت الوديان القريبة، خاصة منطقة القصر ووادي الرمل غربي مرسى مطروح، وطالب الأهالي ذويهم في تلك المناطق بتوخي الحذر.

انهيار السد

انهيار جزئي لسد الكيلو 4

وقال أحد رواد فيسبوك من أهالي مطروح، في فيديو لتجمعات المياه: "مناطق السيول في مطروح اليوم الخروبة وادي الرمل، وادي الكيلو 4، منطقة القصر، الحمد لله لا يوجد أي خسائر في الأرواح، باقي قرى ومناطق مطروح بخير ربنا يحفظ أهلنا في كل أنحاء البلاد".

تحرك عاجل لتخفيف حدة الأزمة

قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه جرى التحرك بشكل عاجل، والدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

طوارئ

تحرك عاجل

وأضاف في بيان على صفحة المحافظة، انه تم رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، كما تم تشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار شديدة على مطروح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صور للأقمار الصناعية تشير إلى تراكم السحب الرعدية الممطرة على مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار الأمطار الرعدية على بعض مناطق مطروح حسب صور الأقمار الصناعية، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تدفق مياه السيل التي غمرت الشوارع والطرقات في مناطق من المحافظة.

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