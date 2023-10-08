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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

صدى البلد

تلقى جمهور الأهلي ومنتخب مصر صدمة قاسية، بإصابة مسمار خط الوسط إمام عاشور، الذي خلع قلوب الجماهير عقب سقوطه ومغادرته أرض الملعب، خلال لقاء فريقه مع الاسماعيلي، الذي انتهى منذ قليل بتقدم الأحمر بثلاثية نظيفة.

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إصابة قوية للاعب الأهلي إمام عاشور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الاهلاوية، نبأ إصابة إمام عاشور بقلق بالغ، خاصة أن اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية للفريق ومنتخب مصر، وكان من المفترض مغادرته اليوم مع منتخب مصر إلى الإمارات لمواجهة منتخبي الجزائر، وزامبيا الوديتين، يومي 12 و 16 أكتوبر الحالي.

إصابة اللاعب جاءت في القصبة أسفل القدم، في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، أدت إلى حدوث تورم، وتم نقل اللاعب لمستشفى العجمي بمدينة الاسكندرية، لتلقي العلاج اللازم.

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اشتباه في رباط صليبي

أثار بكاء اللاعب إمام عاشور قلق جماهير الكرة المصرية بوجه عام، والاهلاوية بشكل خاص، خاصة بعدما تقرر نقل أمام عاشور بشكل عاجل إلى المستشفى، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض.

وكشفت مصادر، عن كارثة لجمهور الأهلي، بتوضيح أن هناك اشتباه في إصابة عاشور بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع اللاعب للبكاء.

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مدير الكرة يرفض التعليق

رفض مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو ، التعليق على إصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور، الشهير بمسمار الوسط.

واكتفى خالد بيبو بالتأكيد لمراسل قناة أون سبورت، أن سيارة الإسعاف نقلت إمام إلى مستشفى العجمي القريب من الاستاد بشكل عاجل، لإجراء الأشعة المطلوبة، للوقوف على حجم إصابته.

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فوز كبير للأهلي على الدراويش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على نظيره النادي الإسماعيلي ، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة، التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، أحرزهما بيرسي تاو بالدقيقة 23 وحسين الشحات بالدقيقة 38، وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الشوط الثاني، في الدقيقة 69، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، أحرز التوجولى ياو انور هدف الإسماعيلي الوحيد.

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