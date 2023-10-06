الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال افريقيا، التي أجريت اليوم في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث أبدى عدد كبير من جماهير الأهلي قلقهم من صعوبة المنافسة، ووصفوا مجموعة الأهلي بـ"الصعبة"، بينما سخر البعض ،بقولهم إن “البطولة الـ12 أصبحت شبه مستحيلة”.

الأهلي في مجموعة صعبة

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي أجريت اليوم في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة، التي تضم "شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني".

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه فريق سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ32.

مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يبدأ الأهلي مشواره فى المجموعات بمواجهة ميدياما الغاني فى القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ويستقبل شباب بلوزداد فى القاهرة بعدها.

الاهلي

أما الجولة الرابعة فتكون فى الجزائر مع شباب بلوزداد، ثم يسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما على أن يكون الختام فى استاد القاهرة الدولي أمام يانج أفريكانز في شهر مارس 2024.

جدول مباريات الأهلي في دوري الأبطال

الأهلي × ميدياما الغاني 24 و25 نوفمبر 2023

يانج أفريكانز × الأهلي 1 و2 ديسمبر 2023

الأهلي × شباب بلوزداد 8 و9 ديسمبر 2023

شباب بلوزداد × الأهلي 19 ديسمبر 2023

ميدياما الغاني × الأهلي 23 و24 فبراير 2024

الأهلي × يانج أفريكانز1 و2 مارس 2024

أمل جماهير الأهلي في اللقب

تأمل جماهير الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثاني عشر في النسخة الحالية.

بطولة إفريقيا 11

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

شباب بلوزداد على خطى اتحاد العاصمة

يرى نادي شباب بلوزداد الجزائري، أن منافسه في المجموعة الرابعة، الأهلي هو المرشح الأول لتصدر الترتيب في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شباب بلوزداد

وأكد مدير الإعلام بنادي شباب بلوزداد، عبد القادر شنيوني، أن الأهلي بالطبع هو المرشح الأول لتصدر الترتيب في المجموعة الرابعة، لكن شباب بلوزداد أيضًا لديه فريق قوي وقادر على المنافسة، مشددا على أن فريقه مع الأهلي المرشحين الأقوى للتأهل من تلك المجموعة.

الاهلي واتحاد العاصمة

وأضاف: "مواجهتنا مع الأهلي ستكون صعبة، نحن سنواجه فريقًا كبيرًا، لكن كما رأينا اتحاد العاصمة يفوز عليه رغم التوقعات في كأس السوبر الإفريقي، ونحن نريد تحقيق نتائج إيجابية لتأهلنا من المجموعة، خاصة اننا تعاقدنا مع مدرب صاحب خبرة وهو، سفين فاندينبروك، الذي كان يدرب الوداد في الموسم الماضي وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا".

اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وجود اتجاهًا بتأجيل لقاء الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية، المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية،

من 12 حتى 22 ديسمبر، حيث يبدأ بطل أفريقيا مشواره بمواجهة الفائز من لقاء الاتحاد السعودي (بطل دوري روشن) أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، وسيعلن "كاف" عن موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد في وقت لاحق.