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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

صدى البلد

مع نضوب الأفكار، وجفاف مصادر الإلهام، أو حالة العجز عن ابتكار أفكار جديدة عند السعي لإنتاج أنواع المحتوى المختلفة، تبرز أهمية بعض البلوجرز والانفلونسر مثل محمد زويل، وريهام عياد ويارا عبد الحميد ممن يتعلق الجمهور من القراء ومتابعي منصات التواصل بما يقدمونه من محتوى.

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محمد زويل: مباراة كرة قدم للخداع الاستراتيجي

ارتبط الجمهور بما يقدمه الانفلونسر محمد زويل من محتوى، حيث يمتلك زويل مايزيد عن مليون ونصف المليون متابع على انستجرام، والاف المتابعين على فيسبوك.

محمد زويل

والتزم زويل بخط كوميدي ترفيهي، يحمل في طياته رسائل للأجيال الجديدة، وهو ما فعله زويل بنشر فيديو عن حرب اكتوبر، أوضح خلاله أن مصر استخدمت كرة القدم في خطة الخداع الاستراتيجي للعدو، حيث كان من المقرر لعب مباراة كرة قدم بين فريقي غزل المحلة والطيران في الرابعة والنصف عصرا يوم الهجوم، وبالفعل تم لعب المباراة عقب الهجوم بساعتين ونصف.

البلوجر زويل

بعد تلك المباراة توقف الدوري، وأعلن اتحاد الكرة فتح أبواب الأندية والاستادات الرياضية للمتطوعين  الراغبين في المشاركة بالحرب حسبما ترى القوات المسلحة، في حال احتياجها لمتطوعين.

كوميديا زويل

وحصدت الحلقة آلاف التعليقات والإعجاب من المتابعين، الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع ما جاء بالحلقة من معلومات.

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ريهام عياد: جولدا مائير الشاذة

تعتبر ريهام عياد من أبرز الوجوه الإعلامية على مستوى الوطن العربي، حيث تقدم برنامجها بطريقة القصص والحكاوي المختصرة لواقع التاريخ، وهو ما جعلها مميزة في هذا المجال.

ريهام تتحدث عن جولدا مائير

ونشرت المدونة ومقدمة المحتوى ريهام عياد عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حلقة جديدة من برنامجها "القصة وما فيها" بعنوان هل كانت جولدا مائير شاذة جنسيا، تزامنا مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وتحدث ريهام عياد، عن تاريخ جولدا مائير منذ ولادتها في روسيا وانتقالها الي ولاية ويسكونسن الأمريكية، ثم انضمامها الي الكيان الصهيوني، موجهة رسالة للاسرائيليين من خلال برنامجها قائلة: "انتظروا فضيحة، وهافضل طول عمرى رواية قصاد رواية، ودورنا اننا نوثق لأنهم عمرهم ما هايبطلوا يرسموا صورة مغايرة، بس احنا عندنا أجيال هاتفضل تسرد الحقيقة مهما عدا الزمن".

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100 مليون مشاهدة بـ”القصة وما فيها”

تمكنت ريهام عياد من تحقيق 100 مليون مشاهدة بـ”القصة وما فيها”، الذي أصبح أحد أشهر برامج اليوتيوب والسوشيال ميديا، التي تهتم بتقديم محتوى جيد هادف، كما يعد أحد أهم البرامج التي نجحت في وقت قصير في تحقيق انتشار واسع وكبير بين فئات عمرية مختلفة.

ريهام عياد

وحصلت ريهام عياد، على فرص للانضمام لقنوات كبيرة أكثر من مرة، ولكن لم يحالفها الحظ على اكتمال تلك المشروعات وقتها، لكنها لم تيأس من تحقيق حلمها الطفولي وهو التقديم الإعلامي.

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تحقيق حلم الطفولة

في إبريل 2020، فكرت ريهام في أخذ الخطوة بنفسها بدلا من انتظار فرصة للانضمام إلى إحدى القنوات، لذلك قررت تقديم ما تريد على السوشيال ميديا، فكان هذا القرار بداية ظهور برنامجها “القصة وما فيها” على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

ريهام وحلم الطفولة

حقق البرنامج نجاحا جماهيرا كبيرا، وسرعان ما ظهر اسم ريهام عياد كواحدة من أشهر شخصيات السوشيال ميديا، نظرا لفكرة البرنامج التي جذبت الجماهير، حيث تتطرق إلى المواضيع المهمة والخطيرة التي تهم قطاعا كبيرا من متابعي السوشيال ميديا بمختلف أعمارهم.
كما تميز البرنامج بطريقة عرضه للموضوعات، سواء السياسية أو الفنية بطريقة مبسطة يفهمها الجميع، فضلا عن تناوله العديد من المعلومات والكواليس الجديدة التي لا يعرفها الكثير.

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يارا عبد الحميد نجمة الاعلانات

البلوجر ”يارا عبدالحميد” خريجة إعلام الجامعة البريطانية سنة 2020، تحدثت مع متابعيها عبر الاستوري عن عدم وجود فرصة عمل لها بخصوص الإعلام، وبرغم تفوقها وحسها الفني والفكاهي لم تقدم برنامج، أو لقاءات صحفية، وعملها فى السوشيال ميديا والتيك توك بالخصوص، يعطيها الفرصة أكثر ليراها المتابعين.

البلوجر يارا واكتوبر

وظهرت يارا فى كم من الإعلانات بطرق مذهلة وأكثر من رائعة، وكالعادة تبهر متابعيها بعدد إعلانات السوشيال الميديا، حيث قدمت ڤيديو لها فى مهرجان القاهرة السينمائى الـ42 مع ممثلات مثل نيللي كريم، وأروى جودة، وكالعادة هذه الإعلانات تبهر عدد كبير من متابعيها، إضافة الى تصدر الإعلانات للترند، حيث تكون حديث كل مواقع التواصل الإجتماعي.

يارا عبد الحميد

ويتابع البلوجر يارا عبد الحميد أكثر من مليون متابع علي فيسبوك، ومليون متابع علي الانستجرام، وأكثر من 600 متابع علي التيك توك.

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أزمة فستان يارا المكشوف

أعتاد المتابعين على رؤية “يارا عبدالحميد” بفساتين واسعة تناسب حجابها، ولكن في سيشن تصوير لها، نشرت صورة عبر الانستجرام تبين تفاصيلها، واعتبرها المتابعين تخالف حدود الزي الشرعي وهو الحجاب، وانتقدوها بقولهم “احنا اتكسفنالك”.

يارا والفستان المكشوف

وبالرغم من تلك الانتقادات، لكن فضلت البلوجر الشهيرة بخفة الظل “يارا عبدالحميد” بالرد الصامت وهو التجاهل.

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