4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

انتهت مباراة فريقي ليفربول وبرايتون، منذ قليل، بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، على ملعب "أميكس" بقيادة الحكم الدولي، أنتوني تايلور، حيث حمل هدفا الريدز توقيع محمد صلاح، ليسطر الفرعون رقما قياسيا جديدا في مواجهات الفريقين.

صلاح يحرز هدفين في 4 دقائق

نجح كابتن منتخب مصر ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، في تسجيل هدفين في مرمى برايتون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول

وأحرز محمد صلاح هدفي فريقه، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف الفرعون المصري النتيجة ويضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، لعرقلة دومينيك سوبوسلاي، ليقلب محمد صلاح النتيجة في 4 دقائق فقط، ليحتل الريدز المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

أهداف المباراة

انتهي الشوط الأول بنتيجة 1-2 لصالح ليفربول، بعد التأخر بهدف لصالح برايتون بنتيجة 1-0 بأقدام المهاجم الإيفوواري، سيمون أدينجرا، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي ليفربول بين أليسون بيكر والدفاع في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف صلاح هدفين في 4 دقائق.

لويس دانك

سيمون أدينجرا

وفي الدقيقة 78، سجل لويس دانك، مدافع برايتون، هدف تعادل فريقه أمام ليفربول، بعد ركلة حرة مباشرة، لعبها سولي مارش، ونجح لويس دانك في تسجيلها بسهولة في شباك أليسون بدون أي رد فعل من دفاع ليفربول.

الفرعون الأعلى تقييما بين لاعبي الفريقين

حصل محمد صلاح على أعلى تقييم في موقع "سوفا سكور" الشهير بالإحصائيات الرقمية في مباريات كرة القدم بين لاعبي الفريقين.

صلاح الأعلي تقييما

وجاء تقييم الفرعون المصري بـ 8.3 درجة ثم جاء مدافعو برايتون، لويس دانك وسولي مارش، في المركز الثاني بـ7.6 درجة.

صلاح هداف ليفربول التاريخي أمام برايتون

أصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات برايتون، حيث دخل صلاح المباراة ولديه 6 أهداف في شباك برايتون، متساويًا مع السير كيني دالجليش.

صلاح الهداف التاريخي

وبعد الهدفين، أصبح رصيد صلاح 8 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، اللذان جمعتهما 38 مباراة، في جميع المسابقات، فاز الريدز في 20 منها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عقب احرازه هدفين في مرمى برايتون، عدّل الفرعون المصري ترتيبه في جدول ترتيب هدافي البريميرليج، ليحصل المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

صلاح ونونيز

وجاءت قائمة هدافي الدوري الممتاز الإنجليزي بعد الجولة الثامنة كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 6 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 5 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 4 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.