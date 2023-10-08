عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

صدى البلد

انتهت مباراة فريقي ليفربول وبرايتون، منذ قليل، بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، على ملعب "أميكس" بقيادة الحكم الدولي، أنتوني تايلور، حيث حمل هدفا الريدز توقيع محمد صلاح، ليسطر الفرعون رقما قياسيا جديدا في مواجهات الفريقين.

txt

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

txt

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

txt

الملك المصري يحكم.. لماذا أزال ليفربول شعار شركة الخمور الراعية عن جائزة محمد صلاح؟

txt

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

صلاح يحرز هدفين في 4 دقائق

نجح كابتن منتخب مصر ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، في تسجيل هدفين في مرمى برايتون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول

وأحرز محمد صلاح هدفي فريقه، في  الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف الفرعون المصري النتيجة ويضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، لعرقلة دومينيك سوبوسلاي، ليقلب محمد صلاح النتيجة في 4 دقائق فقط، ليحتل الريدز المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

txt

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

txt

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

txt

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

txt

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

أهداف المباراة

انتهي الشوط الأول بنتيجة 1-2 لصالح ليفربول، بعد التأخر بهدف لصالح برايتون بنتيجة 1-0 بأقدام المهاجم الإيفوواري، سيمون أدينجرا، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي ليفربول بين أليسون بيكر والدفاع في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف صلاح هدفين في 4 دقائق.

لويس دانك
سيمون أدينجرا

وفي الدقيقة 78، سجل لويس دانك، مدافع برايتون، هدف تعادل فريقه أمام ليفربول، بعد ركلة حرة مباشرة، لعبها سولي مارش، ونجح لويس دانك في تسجيلها بسهولة في شباك أليسون بدون أي رد فعل من دفاع ليفربول.

txt

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

txt

ألفاظ غريبة وغرامة ربع مليون| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

txt

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

txt

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

الفرعون الأعلى تقييما بين لاعبي الفريقين

حصل محمد صلاح على أعلى تقييم في موقع "سوفا سكور" الشهير بالإحصائيات الرقمية في مباريات كرة القدم بين لاعبي الفريقين.

صلاح الأعلي تقييما 

وجاء تقييم الفرعون المصري بـ 8.3 درجة ثم جاء مدافعو برايتون، لويس دانك وسولي مارش، في المركز الثاني بـ7.6 درجة.

txt

لأول مرة بالتاريخ..كيف يقام مونديال 2030 في 6 دول من 3 قارات؟

txt

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

txt

بعد انسحاب الجزائر رسميا.. أمم إفريقيا 2025 بالمغرب و2027 تقترب من السنغال

txt

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

صلاح هداف ليفربول التاريخي أمام برايتون

أصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات برايتون، حيث دخل صلاح المباراة ولديه 6 أهداف في شباك برايتون، متساويًا مع السير كيني دالجليش.

صلاح الهداف التاريخي

وبعد الهدفين، أصبح رصيد صلاح 8 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، اللذان جمعتهما 38 مباراة، في جميع المسابقات، فاز الريدز في 20 منها.

txt

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

txt

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

txt

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

txt

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عقب احرازه هدفين في مرمى برايتون، عدّل الفرعون المصري ترتيبه في جدول ترتيب هدافي البريميرليج، ليحصل المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

صلاح ونونيز

وجاءت قائمة هدافي الدوري الممتاز الإنجليزي بعد الجولة الثامنة كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 6 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 5 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 4 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا البريميرليج برايتون ليفربول وبرايتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

لتجاوز السيناريو المؤلم.. مصر وإيطاليا تبحثان مسارا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

ترشيحاتنا

إعلام عبري : “طوفان الأقصي” قتل 700 إسرائيلي على الأقل

الأزهر للفتوى: تأشيرة دخول السائح عهد أمان وضمانة سلام "مسلما وغير مسلم"

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي

وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية بإختبارات ACT

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة

شاهد بكاء إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

بملابس مختلفة للجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها| شاهد

غير العسل والليمون.. طرق علاج احتقان الحلق

عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ