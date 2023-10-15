«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

حرص لاعب منتخب مصر لكرة القدم، أحمد حسن كوكا مهاجم فريق بنديك سبور التركي، على دعم الأشقاء الفلسطينيين في الأزمة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر" سابقا، تحمل كلمات مؤثرة، حقق خلالها أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال ساعات، ليقارن البعض موقفه بصمت محمد صلاح كابتن المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي.

كوكا يندد بأكاذيب الاحتلال بكلمات مؤثرة

ندد اللاعب أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق بينديك التركي، في تغريدة بالإنجليزية، بأكاذيب الإعلام الغربي حول مقتل 40 من الأطفال الإسرائيليين، مطالبا بلفت الانتباه لجرائم قتل الاحتلال ضد أهالي قطاع ‎غزة.

مهاجم منتخب مصر

ونشر كوكا منذ قليل تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تحمل كلمات مؤثرة لدعم فلسطين وشعبها.

منشور أحمد حسن كوكا

وقال أحمد حسن كوكا في رسالته لدعم فلسطين: انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء ليسوا عربًا، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم.

كوكا

وتابع: أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدًا ما كان يحدث منذ عقود، استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت آلاف الأشخاص، ودمرت كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى مع الأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين.

منشور كوكا

وأضاف كوكا: قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلًا، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى، أنا ضد أي شخص يقتل المدنيين أو الأبرياء، لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد بأكملها، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقاتلون الإنسان والحيوان.

لا تكن أحمقا وانشر مأساة غزة

وواصل كوكا: كما نشر بعض المشاهير صورا لدعم إسرائيل، يمكنك أن تقف مع من تريد، فقط لا تكن أحمقًا، وانشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل، أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام.

كوكا

وأتم كوكا رسالته: أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر أن تعرف الحقيقة، لقد نسيت تقريبًا أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع، من يهتم إذا واجهنا عواقب محاولتنا أن نكون صوتهم خارج الخندق.

كوكا يحرج كابتن المنتخب

جاءت كلمات أحمد حسن كوكا، ومن قبله نجم الارسنال محمد النني، في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، لتضع كابتن المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في موقف محرج، لعدم إعلانه عن موقفه مما يحدث من مجازر ضد الأشقاء في غزة.

النني يدعم فلسطين

وشهدت مواقع «السوشيال ميديا» في مصر جدلاً بشأن موقف محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من الحرب الدائرة في غزة؛ فبينما يطالب مصريون صلاح بإعلان دعمه لـ«غزة» عبر حساباته على الـ«سوشيال ميديا»؛ فإن آخرين عدّوا هذا «الإلحاح» نوعاً من «المزايدة على اللاعب الذي يتصرف بوصفه محترفًا».

وطالب عدد كبير من المصريين والعرب، النجم محمد صلاح، باتخاذ موقف مماثل للمحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، محمد النني، بدعم الفلسطينيين علانية، حيث قام بتثبيت صورة تتضمن العلم الفلسطيني والمسجد الأقصى في حسابه على «فيسبوك»، لإلقاء الضوء على أهمية دعم اللاعبين العرب والمشاهير للفلسطينيين.

انتقادات واسعة لموقف صلاح

وطالب متابعون لصفحة محمد صلاح على «فيسبوك»، بضرورة إعلان موقفه من «حرب غزة» ضمن منشور له، عبارة عن إعلان لشركة عقارات.

وكتب أحد المتابعين: «يا ريت يا فخر العرب بتويتة أو منشور تشير لقضية العرب.. مجرد منشور من 5 أو 6 كلمات أو حتى (غزة تحت القصف) هيكون لها تأثير كبير»، فيما تساءل آخر: «ما تعليقك على ما يحدث في فلسطين؟».

دعم رياض محرز

فيما كتب مستخدم آخر، موجهاً حديثه لكابتن منتخب الجزائر رياض محرز: "أنت فخر العرب الحقيقي يا رياض، غير محمد صلاح اللي تعاطف مع الأوكرانيين، وتفاعل مع وفاة إليزابيث الثانية، بس فلسطين مش قضيته، والفلسطينيين مش ناسه"، فيما رفض مصريون آخرون الضغط على محمد صلاح لإجباره على إعلان شيء من المؤكد أنه مقتنع به في قرارة نفسه.

صلاح سبق له دعم فلسطين

سبق لمحمد صلاح، أن أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بتغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) جرى تداولها على نطاق واسع، في مايو 2021، ونشر صورة له أمام المسجد الأقصى، معلقاً عليها: «أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي هو موطن لي طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور»، واختتم صلاح تغريدته: «لقد طفح الكيل».

صلاح في زيارة الاقصى

ويتمتع صلاح بشعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يزيد عدد متابعيه عبر منصة «إكس» على 18 مليون متابع، إضافة إلى 17 مليون متابع على «فيسبوك»، ونحو 63 مليون متابع على «إنستجرام».

تبرير موقف محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي محمود الشيخ، عن سبب عدم إعلان محمد صلاح عن موقفه، وتبريره لعدم إبداء صلاح لأي رد فعل، رغم دعمه الداخلي للأشقاء.

وقال الشيخ في لقاء تليفزيوني: «هناك لوائح وشروطاً تحكم مواقف اللاعبين، ومحمد صلاح لا يستطيع كتابة كلمة على الـ(سوشيال ميديا) إلا بعد موافقة رسمية مكتوبة من إدارة فريقه؛ لأن ذلك يرتبط بعوامل أخرى، من الممكن أن تؤثر على البث الفضائي أو الرعاة أو جماهير النادي في البلاد المختلفة».

صلاح يخسر ملايين المتابعين

مع حملة الهجوم على محمد صلاح، بسبب الغضب من عدم إبداء موقفه من الحرب علي دولة فلسطين، قام عدد كبير من المتابعين بإلغاء متابعة اللاعب المصري محمد صلاح عبر منصتي فيسبوك وانستجرام.

انخفاض متابعي صلاح

وطالب عدد ضخم من المتابعين، باقي المتابعين بإلغاء متابعة محمد صلاح بسبب عدم الاعلان عن موقفه، كما طالبوا بيحب لقب فخر العرب منه، مبررين ذلك بأنه لا يستحق اللقب.

"باد جاي".. ريهام سعيد تهاجم محمد صلاح

علقت الإعلامية ريهام سعيد علي صمت اللاعب محمد صلاح، وعدم وضوح موقفه من حرب فلسطين حتي الآن، موجهة رسالة نارية إلي اللاعب محمد صلاح عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

منشور ريهام سعيد

وكتبت ريهام سعيد في منشور لها: "بيعدي مواقف علي الواحد لازم يقول الحقيقة، حصلت لي مشاكل كتير عشان بس قلت الحقيقة، خسرت فلوس وایمدج بس كسبت احترامي لنفسي، نصيحة من واحدة اكبر منك، صدقني الرازق هو الله، وانت كنت فرصة كويسة قوي ان العالم يسمعنا، بصراحة كل اللي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي ماتحبوش.. خسارة".

عمرو أديب: محتاجين كلمتك يا صلاح

وشن الإعلامي عمرو أديب، حملة نقد لاذع للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، وقال عبر برنامجه: "هذا وقت الكلام، ومحتاجين كلمتك يا محمد، وموهبتك ونجوميتك تساعدك تعدي المرحلة".

عمرو اديب

وأضاف عمرو أديب: "الناس شايفينك رقم واحد والقدوة وفخر العرب، وانا عارف انك متلغبط، والناس مستنية منك الكثير في الموضوع ده، ودعم القضية الفلسطينية، وإن تأتي متأخر خيرا من أن لا تأتي".

صلاح

وتابع عمرو أديب: "يا صلاح انت محدش يقدر يعملك مشكلة، ويا محمد انت نجم ومحبوب، وانت الان أمام الاختيار، وانت فخر العرب، وفخر العرب ننتظر منه موقف في أزمة فلسطين".

واستكمل أديب: "احنا محتاجين كلمتك يا صلاح، بعد التحذيرات التي وجهت لـ محمد النني لاعب المنتخب المصري، بعد حديثه عن غزة، كلمات صلاح لن توقف الحرب في غزة، ولكن الجميع ينتظر تحرك محمد صلاح، وأن هذا الوقت هو المناسب للحديث عن غزة"، موجها رسالة لـ منتقدي اللاعب، قائلًا: "بشويش شوية، وأنا عارف اللي في نفس صلاح".

أحمد موسى: كل شخص له كامل الحرية

على جانب آخر من الهجوم، دافع البعض عن الدولي محمد صلاح بسبب عدم تباين موقفه من حرب فلسطين، وعلق الإعلامي أحمد موسى، على موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من دعم القضية الفلسطينية.

احمد موسى

‏وكتب أحمد موسى، عبر "اكس": "شيء غريب.. الحملة التي تستهدف نجمنا العالمي محمد صلاح، لدعم الشعب الفلسطيني.. محمد صلاح مثل كل المصريين لا يحتاج للمزايدة علي مواقفه.. اتركوا كل شخص له كامل الحرية في اتخاذ قراره المناسب في الوقت الذي يراه مناسبا، وأقول للجان الممولة لا تفرضوا رؤياكم وتنظيركم علي غيركم.. فخورين بابن مصر".

شقيق محمد صلاح: عايزين أخويا يعمل إيه؟

بعد تعرض لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لهجوم رواد السوشيال ميديا؛ بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة، الذي دُمر؛ بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي، خرج شقيقه عن صمته مدافعا عن كابتن المنتخب.

صلاح وشقيقة

تعليق نصر صلاح

وعلَّق “نصر صلاح” شقيق محمد صلاح، على المنشور الذي يهاجم شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟”.

فيما حرصت رباب صلاح، شقيقة كابتن المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، علي دعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري على “إنستجرام”.

رباب وصلاح

ونشرت رباب صلاح مقطع فيديو لفتاة صغيرة، تشرح أحداث فلسطين الحقيقية باللغة الإنجليزية، فتقول: خلي بالك لأن كل مرة بيضحكوا عليك من خلال أفلامهم ".

واضافت الفتاة عبر الفيديو: "ان الفيلم الخيالي، اللي مدته 75 سنة واتصرف عليه الملايين من أكبر دول العالم، وبيحكي عن مجموعة من الناس اتسللوا لدولة، موجودين أهلها أصلا وعايشين فيها من زمان، والغريب هنا أنهم عايزين يبنوا ليهم دولة جواها.