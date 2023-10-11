3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره زامبيا، ضمن استعدادت الفراعنة للمنافسة على بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة المنتخب المصري أمام منافسه الزامبي، في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب ”هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية.

منتخب مصر

وستذاع المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المباراة بشكل حصري، كما ستتيح البث المباشر للقاء على تطبيق AD Sports، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت المفتوحة.

تغييرات في تشكيلة روي فيتوريا

كشفت تقارير صحفية، عن عزم المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إجراء عدد من التغييرات في تشكيل المنتخب خلال مباراة زامبيا الودية.

فيتوريا

مروان عطية

وأشارت التقارير إلى أن فيتوريا، استقر على عدم الاعتماد على مروان عطية واحمد نبيل كوكا بصفة أساسية في تشكيل المنتخب في المباراة الأولى أمام زامبيا، خاصة أن الأول لم يظهر بمستواه المعهود في الفترة الماضية مع المارد الأحمر، في حين أن «كوكا» لحق بمعسكر المنتخب مؤخرا بعد إصابة إمام عاشور، ويأتي في ترتيب متراجع للاعبي الوسط مع المدرب البرتغالي.

زيزو

حمدي فتحي

وسيعتمد فيتوريا على محمود حمادة ومحمد النني في الوسط، في حين أن المفاضلة الحالية للاعب الوسط الثالث بين حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو.

ظهور ياسر إبراهيم في التشكيل

واستقر المدير الفني للفراعنة، على الدفع باللاعب ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجوار اللاعب محمد عبد المنعم، وذلك بعد تألقهما مع الأهلي طوال الفترة الماضية، وبعد المستوى المتواضع للاعب علي جبر في مباراة تونس الأخيرة.

ياسر ابراهيم

ويلعب ياسر بجوار محمد عبد المنعم، وفي الأطراف محمد حمدي يسارا ومحمد هاني في الجانب الأيمن.

النني يقود خط الوسط

وأوضحت مصادر مقربة من الجهاز الفني، عودة كلا من محمد النني لاعب فريق الأرسنال، ومحمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي، إلى تشكيل المنتخب.

النني

وغاب الثنائي المحترف عن المعسكر الأخير ومباراتي إثيوبيا وتونس بسبب الإصابة، وحقق المنتخب فوزا بهدف على اثيوبيا، ولحقت به هزيمة من تونس 3/1.

التشكيل المتوقع لمباراة زامبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد النني، حمدي فتحي «أحمد سيد زيزو»

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

مباريات مصر المقبلة

يلعب منتخب مصر، مباراته الودية الثانية خلال معسكر الإمارات أمام منتخب الجزائر يوم الاثنين 16 أكتوبر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر، أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم المقبلة 2026، في شهر نوفمبر المقبل بمواجهة كلا من جيبوتي وسيراليون يومي 13 و 20 نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، حيث يتواجد الفراعنة في مجموعة تضم كلا من ”جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو”.