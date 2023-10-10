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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فرصة للسلام أن يسود| سر تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة.. والموعد الجديد

صدى البلد

خيم الحزن على صناع الفن في مصر مثلما خيم على جموع المصريبن، بسبب تداعيات الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وهو ما دفع إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلى تأجيل الدورة السادسة لمدة اسبوعين، حيث كان مقررا إقامته الجمعة المقبل 13 أكتوبر.

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تأجيل مهرجان الجونة السينمائي

أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بيانًا توضح فيه أسباب تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة، الذي كان مقررا إقامته من 13 إلى 20 أكتوبر.

إدارة مهرجان الجونة 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي، احد أكبر المهرجانات في مصر سينمائيًا خلال السنوات الماضية، حيث تأتي هذه الدورة من المهرجان بعد توقف عام كامل، ليستعيد بريقه من جديد بعدما قدم 5 دورات من المهرجان جعله في صدارة المهرجانات في الشرق الأوسط.

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أسباب تأجيل مهرجان الجونة

جاء ببيان المهرجان، الذي صدر اليوم: «في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023».
وأضاف: «في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي (سينما من أجل الإنسانية) على أنشطة المهرجان».
كما قالت إدارة المهرجان «إننا نؤمن إيمانًا قويًا بقدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا اننا ارتأينا أنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023، ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، دعونا جميعًا نعطي فرصة للسلام أن يسود».

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سينما من أجل الإنسانية

تأتي الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تحمل اسم «سينما من أجل الإنسانية» لتحمل أحلاما كبيرة لدي صناع السينما في مصر والعالم العربي من خلال عدد من الجوائز إضافة إلى منطلق الجونة السينمائي والتي تصل مجموع جوائزه لـ380 ألف دولار، إضافة إلى الجوائز المالية في المسابقات المختلفة للمهرجان.

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تكريمات الدورة السادسة للمهرجان

يقدم مهرجان الجونة السينمائي الفائزين بـجوائز الإنجاز الإبداعي لعام 2023، وتحتفي الجائزة بالأفراد الذين تركت أعمالهم وإخلاصهم للسينما بصمة لا يمكن محوها في مجالهم.

المخرج مروان حامد 

ومن بين المكرمين لهذه الدورة، المخرج المصري مروان حامد، وجوانا حاجي توما وخليل جريـج.

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نجمة الجونة الخضراء

يقدم مهرجان الجونة السينمائي، جائزة نجمة الجونة الخضراء للأفلام المعنية بالبيئة، حيث ستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية.

إدارة المهرجان 

كذلك اختيار الأفلام المعنية بالمستدامة البيئية وأهميتها، وسيحصل الفيلم الفائز على جائزة نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار.

فرصة للسلام أن يسود مهرجان الجونة تأجيل الدورة السادسة مهرجان الجونة السينمائي سينما من أجل الإنسانية المخرج المصري مروان حامد

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