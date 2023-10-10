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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

صدى البلد

في خطوة تؤكد مدى اهتمام الحكومة بنبض الشارع المصري ورفع الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على مبادرة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، وتضمنت 7 سلع رئيسية سيتم تخفيضها، تضم السكر والأرز والزيت والبيض والفول والألبان والدواجن.

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بشرى للمصريين بشأن انخفاض الأسعار

أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة لتعليق الرسوم والجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار.

سلع أساسية

وتوافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين أسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة، وستعلن قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها، وعدم الزيادة عنها، وستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.  

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تفاصيل مبادرة خفض الأسعار

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مباردة تخفيض أسعار السلع الأساسية وموعد تطبيقها، بعد التوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 من السلع الأساسية.

رئيس الوزراء

وأكد «مدبولي» أن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.

وقال رئيس الوزراء: «بالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%»، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

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ما هي السلع المدرجة بالمبادرة؟

ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن السلع السبع هي: "الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، كما نوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

لبن
جبنة بيضاء
أرز
سكر
مكرونة
فول
عدس

ولفت «مدبولي» إلى أنه اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وتوقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، ويعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.

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المدة الزمنية المحددة للمبادرة

نفى رئيس مجلس الوزراء أن تكون مدة الـ6 أشهر مجرد فترة مؤقتة وتعود بعدها الأسعار للارتفاع.

سلع

وقال مدبولي: «لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي وزارة المالية والوزارات المعنية لفترة غير محدودة، بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% و25% للمجموعة الـ 7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%».

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تخفيض أسعار السلع

وتابع مدبولي: «القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع زيادة في الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شئونها في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة».

دواجن حية

وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولًا لكبح جماح التضخم.

وأضاف «مدبولي» إنه جرى التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وجرى مناقشتها، إذ سيجري الإعلان عنها تباعًا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف.

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