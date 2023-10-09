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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العريس روح مع اخواته..حقيقة خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لزفاف بلوجر تدعى هاجر وعريسها تيك توكر يدعى ناصر، مع خبر انفصالهما ليلة الزفاف، وانصراف كل منهما إلى منزل أسرته بدلا من أن يجمعهما عش الزوجية.

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خناقة بسبب فساتين شقيقات العريس

"خلي اخواتك يروحوا يغيروا اللي هما لابسينه ده، ازاي يلبسوا فساتين بيضا يوم فرحي؟".. بهذه الكلمات بدأ الشجار بين البلوجر هاجر وعريسها البلوجر ناصر يوم زفافهما.

شقيقات العريس

وأوضح مقطع الفيديو رد فعل ناصر الذي رد عليها بأن من حقهن ارتداء ما يحلو لهن، لتثور العروس هاجر، وتصمم على أن تغيير الفتيات للفساتين البيضاء.

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رد فعل صادم من العريس

جاء رد فعل البلوجر ناصر صادما، حيث قرر مغادرة الحفل مع شقيقاته، تاركا عروسه التي ظلت تنادي عليه دون رد.

مغادرة ناصر للحفل 

وتسبب مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير، في تضارب أراء المتابعين بين مؤيد لموقف العريس، وتعاطف مع العروس التي ترغب في الظهور كملكة متزوجة ليلة زفافها.

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فرحتها اتكسرت

انهمك العروسان في التقاط صور الفوتو سيشن الخاص بحفل زفافهما، وفي تلك الاثناء دخلت شقيقات ناصر وكل منهما ترتدي فستان أبيض يشبه فستان الزفاف.

العروس هاجر

وعندما أبدت هاجر اعتراضها، انفعل ناصر وقال: هما يلبسوا اللي هما عايزينه، لتجذب شقيقات العريس ناصر من يده ويغادرن المكان بسبب تعالي العروس، التي انكسرت فرحتها.

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معمولها عمل وخناقاتهم كثيرة

انتشرت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، متعجبين مما حدث للعروسين في ليلة الزفاف.

العمل

وأكد البعض أن العروس معمولها عمل منذ الصغر، وأن تلك الأزمة لم تكن الأولى، حيث تكررت خلافاتهما كثيرا منذ تعارفا وبدات علاقة الحب بينهما.

هاجر

وروت هاجر في أحد الفيديوهات، أنها اكتشفت أن إحدى صديقات والدتها "عملت لها عمل" بسبب أمور مادية، وظلت طوال 8 سنوات ما بين المستشفيات لا تدري سبب لما تعانيه. 
وتابعت أن حياتها انهارت إلى أن تعرفت على ناصر، لكن دبت الخلافات بينهما، وانفصل والداها وتوترت علاقتها بوالدها، وتركت مكان سكنها ربما يفسد ذلك تلك الأعمال.

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فلاش باك.. فيديو مفبرك لحصد المشاهدات

أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة، ومنها المقطع الأصلي للواقعة، ابتسامة العروسين المرسومة على الوجوه، والتي توضح أن ما يحدث مجرد تمثيلية متفق عليها بين العروسين.

فبركة

وأوضح عدد من المقربين من العروسين، أن ما حدث سيناريو تم الاتفاق عليه بين العروسين، وأن هاجر هي نن طلبت من شقيقات العريس ارتداء فساتين زفاف.

ابتسامة العروس

وأضاف المتابعين، أن الفيديو يوضح بشكل قاطع أن العروسين اتفقا على هذا الفيديو مسبقا لحصد ملايين المشاهدات،  وهو ما حدث بالفعل، حيث حصد الفيديو 6 ملايين مشاهدة في وقت قصير.

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انفصال وعودة رايح جاي

المشكلة المفتعلة لم تكن الأولى في علاقة الثنائي ناصر وهاجر، حيث سبق ذلك سلسلة من الخلافات والانفصال والاختفاء عن السوشيال ميديا.

خطوبة هاجر وناصر بالأسود
انفصال هاجر وناصر

آخر تلك الخلافات عندما اختفى كل منهما عن التيك توك والفيديوهات لمدة 5 أشهر، بعدها خرجت هاجر وروت أنها تشاجرت بالفعل مع ناصر، وظل كل منهما بعيدا عن الآخر، إلى أن تدخل البعض وتم الصلح والعودة لاستئناف علاقتهما من جديد.

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