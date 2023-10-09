الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

روى الفنان كريم عبد العزيز، للمرة الأولى تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها عام 2011، ودخل على إثرها للعناية المركزة، بعد أن أخبرته طبيبه أنه سوف يموت لإصابته بـ9 جلطات في الرئة، موضحاً أنه اكتشف الأمر بالصدفة.

كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل مرضه

أوضح الفنان كريم عبد العزيز، خلال لقاء له مع الإعلامي محمود سعد في برنامج Sold Out، المذاع على منصة watch it، أنه خلال رحلة علاج لوالدته في إنجلترا، بدأ بالشعور بآلام حادة في الصدر، لكنه كان يعتقد إصابته بالأنفلونزا.

الفنان كريم عبد العزيز

وتابع قائلاً: "فجأة لقيت ألم غير طبيعي في الصدر، في الأول افتكرته برد، وبعدين عملت أشعة في المستشفى ومشيت، تاني يوم فوجئت برسائل لزوجتي لازم تجيبيه حالاً المستشفى".

إزاي واقف على رجلك.. أنت هاتموت؟

وأضاف عبد العزيز: "وصلت المستشفى لقيت ناس مستنياني بره، وبيسألوني أنت إزاي واقف على رجلك؟، الدكتورة قالت لي أنا لازم أقولك أنا آسفة you will die"، موضحاً أنه كان يبلغ من العمر وقتها 36 عاماً فقط.

وسخر كريم عبد العزيز مما ابلغته به الطبيبة بسبب صدمته من الجملة قائلا: "قعدت أقول هو فيه كلمة جديدة اسمها die نزلت في الإنجليزي".

9 جلطات في الرئة

لفت الفنان كريم عبد العزيز، إلى أنه اكتشف إصابته بـ 9 جلطات في الرئة دون أن يشعر، مشيراً إلى أنه كان يرغب في الهروب من المستشفى في هذا الوقت، لرغبته في الذهاب لرؤية أولاده، إلا أن الطبيبة أصرت على احتجازه لمدة 4 أيام داخل العناية المركزة.

كريم وابنائه

واوضح كريم، انه كان يخشى من وجود خطأ في التشخيص، لذا قرر الذهاب لطبيب أخر وحاول الكذب عليه، بعدم إبلاغه بأنه كان محتجزاً في المستشفى أو حصل على العلاج، رغم معرفته بأن هناك شبكة طبية واحدة في إنجلترا سيتمكن الطبيب من خلالها معرفة ما يعاني منه.

كريم عبد العزيز

وأضاف عبد العزيز ساخرا: "أنا خفيت علشانه"، موضحاً أنه أبلغ الطبيب انه لو ظل بالمستشفى سيموت، لذا قرر الطبيب استكمال علاجه في المنزل، واستمر لمدة شهر ونصف يذهب للمستشفى للمتابعة في إنجلترا حتى تماثل للشفاء نهائياً.