عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

صدى البلد

روى الفنان كريم عبد العزيز، للمرة الأولى تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها عام 2011، ودخل على إثرها للعناية المركزة، بعد أن أخبرته طبيبه أنه سوف يموت لإصابته بـ9 جلطات في الرئة، موضحاً أنه اكتشف الأمر بالصدفة.

txt

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

txt

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

txt

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

txt

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل مرضه

أوضح الفنان كريم عبد العزيز، خلال لقاء له مع الإعلامي محمود سعد في برنامج Sold Out، المذاع على منصة watch it، أنه خلال رحلة علاج لوالدته في إنجلترا، بدأ بالشعور بآلام حادة في الصدر، لكنه كان يعتقد إصابته بالأنفلونزا.

الفنان كريم عبد العزيز

وتابع قائلاً: "فجأة لقيت ألم غير طبيعي في الصدر، في الأول افتكرته برد، وبعدين عملت أشعة في المستشفى ومشيت، تاني يوم فوجئت برسائل لزوجتي لازم تجيبيه حالاً المستشفى".

txt

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

txt

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

txt

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

txt

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

إزاي واقف على رجلك.. أنت هاتموت؟

وأضاف عبد العزيز: "وصلت المستشفى لقيت ناس مستنياني بره، وبيسألوني أنت إزاي واقف على رجلك؟، الدكتورة قالت لي أنا لازم أقولك أنا آسفة you will die"، موضحاً أنه كان يبلغ من العمر وقتها 36 عاماً فقط.

وسخر كريم عبد العزيز مما ابلغته به الطبيبة بسبب صدمته من الجملة قائلا: "قعدت أقول هو فيه كلمة جديدة اسمها die نزلت في الإنجليزي".

txt

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

txt

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

txt

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

txt

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

9 جلطات في الرئة

لفت الفنان كريم عبد العزيز، إلى أنه اكتشف إصابته بـ 9 جلطات في الرئة دون أن يشعر، مشيراً إلى أنه كان يرغب في الهروب من المستشفى في هذا الوقت، لرغبته في الذهاب لرؤية أولاده، إلا أن الطبيبة أصرت على احتجازه لمدة 4 أيام داخل العناية المركزة.

كريم وابنائه

واوضح كريم، انه كان يخشى من وجود خطأ في التشخيص، لذا قرر الذهاب لطبيب أخر وحاول الكذب عليه، بعدم إبلاغه بأنه كان محتجزاً في المستشفى أو حصل على العلاج، رغم معرفته بأن هناك شبكة طبية واحدة في إنجلترا سيتمكن الطبيب من خلالها معرفة ما يعاني منه.

كريم عبد العزيز

وأضاف عبد العزيز ساخرا: "أنا خفيت علشانه"، موضحاً أنه أبلغ الطبيب انه لو ظل بالمستشفى سيموت، لذا قرر الطبيب استكمال علاجه في المنزل، واستمر لمدة شهر ونصف يذهب للمستشفى للمتابعة في إنجلترا حتى تماثل للشفاء نهائياً.

الدكتورة قالتلي هاتموت كريم عبد العزيز إصابته بـ 9 جلطات الازمة الصحية جلطات في الرئة الاعلامي محمود سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

ترشيحاتنا

تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.. الرئيس السيسي يتلقى 4 اتصالات بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ