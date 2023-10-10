ملك الإصابات يعلن الاعتزال.. قصة مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين هازارد

بعد رحلة طويلة 16 عاما و 700 مباراة قرر نجم المنتخب البلجيكي وريال مدريد الإسباني، وأحد الموهوبين الحقيقيين في كرة القدم ايدين هازارد، أن يحط رحاله ويتخلى بكامل ارادته عن صولاته في الملاعب العالمية.

رسميا.. إعتزال الموهوب هازارد

أعلن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق، وكابتن منتخب بلجيكا، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، عن عمر يناهز 32 عامًا.

كابتن بلجيكا

وكتب هازارد عبر حسابه على إنستجرام: "يجب أن تستمتع إلى نفسك وأن تقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عاما وأكثر من 700 مباراة قد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

هازارد

واضاف: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي ومرحت في الكثير من الملاعب حول العالم، خلال مسيرتي كنت محظوظا لمقابلة مدربين وزملاء رائعين، أشكر الجميع على تلك الأوقات وسأفتقدكم جميعا".

أراكم قريبا خارج الملعب

تابع هازارد: "أريد أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد ومنتخب بلجيكا، وشكر خاص أيضا لعائلتي وأصدقائي والناس الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة".

اعتزال هازارد

وأتم: "في النهاية أريد أن أرسل شكر كبير أيضا للجماهير الذين تابعوني خلال كل تلك السنوات، على تشجيعهم في كل مكان، والآن حان الوقت للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجربة جديدة، أراكم قريبا خارج الملعب".

مسيرة مشرقة لـ هازارد رغم الإصابات

على مستوى الأندية

بدأ هازارد مسيرته كلاعب محترف في صفوف ليل عام 2008، واستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات لعب خلالها 160 مباراة وسجل 50 هدفا وصنع 53 آخرين، وتوج مع ليل بالدوري الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية.

هازارد في ليل

في 2012 انتقل هازارد إلى تشيلسي في فترة هي الأنجح في مسيرته، حيث شارك النجم البلجيكي مع تشيلسي في 352 مباراة، سجل خلالها 110 هدفا وصنع 92.

هازارد في تشيلسي

وتوج هازارد مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة الإنجليزية مرة.

في 2019 انضم هازارد لريال مدريد قادما من تشيلسي ولعب 4 سنوات ناجحين على مستوى الألقاب الجماعية، ولكن غير ناجحين على المستوى الفردي.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني مرة.

على المستوى الفردي

أما على المستوى الفردي فسجل هازارد 7 أهداف فقط مع ريال مدريد، وصنع 12 خلال 76 مباراة شارك بها.

مع منتخب بلجيكا

مع المنتخب البلجيكي لعب هازارد 126 مباراة، وسجل 33 هدفا وصنع 36، وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

وكانت المحطة الأخيرة لهازارد مع ريال مدريد بالموسم الماضي، الذي رحل بنهايته عقب فسخ التعاقد بين الطرفين.

مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين

استضاف ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأخرج هازارد خلال تلك المباراة موهبة مميزة للغاية وكان من أبرز نجوم اللقاء.

وعندما كانت النتيجة 1-0، في منتصف الشوط الثاني، جاءت اللحظة التي انتهت فيها مسيرة هازارد بالفعل، حيث تدخل عليه مونييه لكي يتسبب في إصابة مواطنه.

إصابة هازارد

وقد اختار البلجيكي العلاج المحافظ الذي لم ينجح، وغاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وخضع لعملية جراحية في دالاس في مارس 2020، وبعيدًا عن حل المشكلة، لم تنجح العملية وظل الجناح يلعب وهو يعاني من الألم بشكل غير منتظم لعدة أشهر، وبالتالي بدأ يخرج من حسابات ريال مدريد، خصوصًا في ظل تألق البرازيلي فينسيوس.

الملكي يوجه الشكر للاعبه السابق

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا يوجه فيه رسالة شكر للاعبه البلجيكي السابق إيدين هازارد، الذي قرر اعتزال كرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "نظرًا لإعلان إيدين هازارد عن اعتزاله كرة القدم كلاعب محترف، يرغب النادي في إظهار امتنانه ومحبته للاعب الذي وصل إلى نادينا في عام 2019".

وأضاف: "حقق هازارد خلال المواسم الأربعة التي قضاها في فريقنا، 8 ألقاب: كأس أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري المحلي (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (2)".

وأتم البيان: "يريد ريال مدريد أن يتمنى لإيدين هازارد وعائلته الأفضل في هذه المرحلة الجديدة من حياته".