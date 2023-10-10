عاجل
أخبار التعليم|الأعلى للجامعات: لم يتم منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الكليات..رئيس جامعة حلوان: استحداث تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع نشرة الفن.. زواج تامر عاشور ونانسي نور .. انفصال رنا رئيس عن خطيبتها .. تأجيل مهرجان الجونة أخبار التوك شو | أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب .. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ 900 بينهم 260 طفلا خاص|رئيس المستقلين الجدد: نستعد لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة متحدث الجامعة العربية: اجتماع مهم غدا بشأن القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين لصالح فريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بتعادل فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون، إيجابيًا بهدفين.

txt

ملك الإصابات يعلن الاعتزال.. قصة مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين هازارد

txt

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

txt

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

txt

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

صلاح يتصدر التشكيل المثالي في الجولة 8

زين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، التشكيل المثالي في الجولة 8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل سوفا سكور

ووفقًا لموقع سوفا سكور، فإن محمد صلاح يأتي على رأس التشكيل الأفضل في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح

كما اختير محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي الذي وضعه الأسطورة آلان شيرار، للجولة الثامنة من البريميرليج، عقب تسجيله هدفين لصالح فريقه ليفربول في شباك إيفرتون.

txt

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

txt

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

txt

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

txt

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

صلاح يحرز هدفين في 4 دقائق

نجح كابتن منتخب مصر ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، في تسجيل هدفين في مرمى برايتون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح أمام برايتون

وأحرز محمد صلاح هدفي فريقه، في  الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف الفرعون المصري النتيجة ويضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، لعرقلة دومينيك سوبوسلاي، ليقلب محمد صلاح النتيجة في 4 دقائق فقط، ليحتل الريدز المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

txt

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

txt

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

txt

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

txt

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

الفرعون الأعلى تقييما بين لاعبي الفريقين

حصل محمد صلاح على أعلى تقييم في موقع "سوفا سكور" الشهير بالإحصائيات الرقمية في مباريات كرة القدم بين لاعبي الفريقين.

وجاء تقييم الفرعون المصري بـ 8.3 درجة ثم جاء مدافعو برايتون، لويس دانك وسولي مارش، في المركز الثاني بـ7.6 درجة.

محمد صلاح

صلاح هداف ليفربول التاريخي أمام برايتون

أصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات برايتون، حيث دخل صلاح المباراة ولديه 6 أهداف في شباك برايتون، متساويًا مع السير كيني دالجليش.

وبعد الهدفين، أصبح رصيد صلاح 8 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، اللذان جمعتهما 38 مباراة، في جميع المسابقات، فاز الريدز في 20 منها.

txt

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

txt

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

txt

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

txt

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

لاعب برايتون: مواجهة صلاح كانت تحديا

امتدح سولي مارش، لاعب برايتون، محمد صلاح، نجم ليفربول، واصفًا الدولي المصري بأحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح بالعالم، ومؤكدًا أن مواجهته كانت تحدي كبير للغاية.

سولي مارش

تحدث سولي مارش عن مواجهة محمد صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "SussexLive" البريطانية، قائلًا:" مر حوالي عامين منذ آخر مرة لعبت فيها كظهير أيسر، كنت متحمسًا للعب في هذا المركز".

وأضاف: "إنه تحدي، وبوضوح تريد اللعب ضد محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركز الجناح، الأمر كان تحديًا لكنني استمتعت به تمامًا".

هدفين في 4 دقائق محمد صلاح التشكيل المثالي للدوري الانجليزي هداف ليفربول التشكيل المثالي الأسطورة آلان شيرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرض مصرية.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

ترشيحاتنا

تدخل أمريكي عاجل لتوفير ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة

شاهد| كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

أبلغت المصري |ميدو يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجما الزمالك للفريق البورسعيدي

بعد اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد 3 من المقاومة في عسقلان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أبو عبيدة.. الاحتلال يقصف منزل لسان المقاومة الشهير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ