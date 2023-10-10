هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين لصالح فريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بتعادل فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون، إيجابيًا بهدفين.

صلاح يتصدر التشكيل المثالي في الجولة 8

زين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، التشكيل المثالي في الجولة 8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل سوفا سكور

ووفقًا لموقع سوفا سكور، فإن محمد صلاح يأتي على رأس التشكيل الأفضل في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح

كما اختير محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي الذي وضعه الأسطورة آلان شيرار، للجولة الثامنة من البريميرليج، عقب تسجيله هدفين لصالح فريقه ليفربول في شباك إيفرتون.

صلاح يحرز هدفين في 4 دقائق

نجح كابتن منتخب مصر ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، في تسجيل هدفين في مرمى برايتون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح أمام برايتون

وأحرز محمد صلاح هدفي فريقه، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف الفرعون المصري النتيجة ويضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، لعرقلة دومينيك سوبوسلاي، ليقلب محمد صلاح النتيجة في 4 دقائق فقط، ليحتل الريدز المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

الفرعون الأعلى تقييما بين لاعبي الفريقين

حصل محمد صلاح على أعلى تقييم في موقع "سوفا سكور" الشهير بالإحصائيات الرقمية في مباريات كرة القدم بين لاعبي الفريقين.

وجاء تقييم الفرعون المصري بـ 8.3 درجة ثم جاء مدافعو برايتون، لويس دانك وسولي مارش، في المركز الثاني بـ7.6 درجة.

محمد صلاح

صلاح هداف ليفربول التاريخي أمام برايتون

أصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات برايتون، حيث دخل صلاح المباراة ولديه 6 أهداف في شباك برايتون، متساويًا مع السير كيني دالجليش.

وبعد الهدفين، أصبح رصيد صلاح 8 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، اللذان جمعتهما 38 مباراة، في جميع المسابقات، فاز الريدز في 20 منها.

لاعب برايتون: مواجهة صلاح كانت تحديا

امتدح سولي مارش، لاعب برايتون، محمد صلاح، نجم ليفربول، واصفًا الدولي المصري بأحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح بالعالم، ومؤكدًا أن مواجهته كانت تحدي كبير للغاية.

سولي مارش

تحدث سولي مارش عن مواجهة محمد صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "SussexLive" البريطانية، قائلًا:" مر حوالي عامين منذ آخر مرة لعبت فيها كظهير أيسر، كنت متحمسًا للعب في هذا المركز".

وأضاف: "إنه تحدي، وبوضوح تريد اللعب ضد محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركز الجناح، الأمر كان تحديًا لكنني استمتعت به تمامًا".