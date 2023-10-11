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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صدى البلد

استطاع تامر عاشور خلال سنوات، التربع على قمة مطربي الأغنية الحزينة، ليستحق عن جدارة لقب ملك الأحزان، الذي ظل ملازما له، ليفاجئ الجميع منذ أيام باستعداده للزفاف والزواج من الإعلامية نانسي نور، وتم الزفاف بالفعل مساء أمس.

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زواج ملك الأحزان 

احتفل المطرب تامر عاشور، بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور الأصدقاء والمقربين والعائلة، والعديد من الزملاء من الوسط الفني والاعلامي، منهم الإعلامية منى الشاذلي وزوجها الإعلامي سمير سيف، والمطرب رامي جمال وزوجته.

زفاف تامر عاشور ونانسي
إعلان تامر على انستجرام

ونشر تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من صور عقد قرانه، معلقًا عليها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا".

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العروس تتألق بفستان أنيق

ظهرت نانسي نور بفستان زفاف أنيق وماكياج ناعم وخفيف، حيث بدأت مراسم الزفاف، وسط فرحة كبيرة من الحاضرين.

تامر ونانسي

وسبق وكشف تامر عاشور ارتباطه بـ نانسي نور، قبل زواجهما بطريقة غير مباشرة، من خلال وضعه لـ إيموجي قلب على صور نانسي التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

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تامر غفلنا واتجوز 

بعد انتشار صور فرح تامر عاشور على مواقع التواصل الاجتماعى، انهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا على تامر.

وكتب أحد المعلقين: "يعنى أنت مغفلنا ومعيشنا فى النكد ده كله ورايح تتجوز، يا راجل ده انا لوحدى مفركش 6 مرات بسببك".

وعلقت متابعة بكوميديا: "بالنسبة للأخ تامر عاشور اللي تعب نفسيتنا في كل البوماته، هي دي الذكريات الكدابة، وباينه ضايع، وانت اخترت، وافترقنا ومكملناش، ومحظوظ انك بعدت عنها، بعد كل ده رايح تتجوز وعن حب، يعني انت نكدت علينا وعيشتنا أيام سودة أسود من قرن الخروب، روح يا بعيد قلبي غضبان عليك".

وكتبت اخرى: "أخيرا.. مين هاينكد عليا دلوقت طيب"، وتبعتها أخرى بقولها: "أحلى تغفيلة".

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من هي نانسي نور زوجة مطرب الأحزان؟

- بدأت نانسي مشوارها الإعلامي بعد تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012.
- قدمت في بدايتها برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، ثم انتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC.

نانسي نور

- ظهرت نانسي نور في أعمال درامية أكثر من مرة مثل سرايا عابدين وعوالم خفية بطولة الزعيم عادل إمام.
- شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم وحفل افتتاح طريق الكباش والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

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زواج وخطوبة في حياة تامر عاشور  

تزوج تامر عاشور مرة واحدة من فتاة تُدعى سمر أبو شقة وذلك عام 2017، ثم حدث الانفصال بينهما بعد شهر واحد من الزواج، بسبب عدم التوافق، ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة أيام.

تامر وسمر

بعدها أقام حفل خطبته على دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، في حفل ضم الأهل والأصدقاء.

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