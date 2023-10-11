شيلوا الصيفى واستعدوا.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار بسبب المنخفضات الأوروبية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تغير حالة الطقس، بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر، بسبب انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد، التي تستقبل الأمطار المتفاوتة على فترات متقطعة.

طقس غير مستقر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدم استقرار حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف، حيث نشهد خلال تلك الايام سقوط الأمطار بكميات أكبر من المعتادة، خاصة على جنوب البلاد وسيناء وشمال البلاد.

طقس غير مستقر

ورصدت خرائط الطقس، فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

شبورة صباحية ورياح وسقوط أمطار

وأوضحت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار

شبورة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال ساعات الليل حيث يكون لطيفا في أوله ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، خلال ساعات الليل 21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 مئوية على السواحل الشمالية، وتنخفض إلى 21 درجة على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 25 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة 30 21

- دمنهور 29 21

- المنصورة 30 22

- دمياط 28 22

- بورسعيد 28 23

- الإسماعيلية 31 20

- السويس 32 21

- العريش 28 22

- رفح 27 21

- الطور 29 21

- طابا 31 24

- شرم الشيخ 33 26

- الإسكندرية 27 21

- العلمين الجديدة 26 21

- مطروح 26 20

- السلوم 25 18

- سيوة 29 19

- الغردقة 33 25

- شلاتين 34 25

- حلايب 32 26

- الفيوم 30 20

- المنيا 31 20

- أسيوط 32 20

- قنا 35 24

- الأقصر 36 24

- أسوان 36 25

- الوادي الجديد 37 22