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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

أقيمت فعاليات قرعة كأس الأمم كأس الأمم الإفريقية 2023، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وكان القدر رحيما بالمنتخبات العربية، حيث حلت في مجموعات سهلة يمكن للفرق العربية التصدر خلالها، حيث يعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات.

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مواجهات سهلة للفراعنة والعرب

أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، مصر ضد غانا، والجزائر مع بوركينا فاسو، والمغرب أمام زامبيا، وتونس أمام مالي، لتعد بمواجهات بارزة في الدور الأول.

قرعة كأس الأمم الأفريقية 

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث سيواجه كوت ديفوار المضيف، منتخب نيجيريا، في قمة البطولة، بينما سيواجه منتخب السنغال الكاميرون، في قمة أخرى بالمجموعة الثالثة.

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مجموعات أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر، غانا، كيب فيردي، موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا.
المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.
وستنطلق بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، في 13 يناير 2024 المقبل، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير من نفس العام.

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مصر على رأس المجموعة الثانية

حلت مصر على رأس المجموعة الثانية مع كل من غانا وكيب فيردي "الرأس الأخضر" وموزمبيق، فى مجموعة متوازنة إلى حد كبير، حيث تفتتحها الفراعنة بمواجهة موزمبيق فى افتتاح مبارياتها بحثا عن اللقب الثامن فى تاريخها.

مصر وغانا

كما تنتظر منتخب مصر مواجهة ثأرية مع المنتخب الغانى الذى أسقط الفراعنة بهزيمة ثقيلة بسداسية مقابل هدف فى تصفيات كأس العالم، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مواجهة المنتخبين، ونجح المنتخب فى تحقيق الفوز أكثر من مرة بعدها على المنتخب الغانى، لكن ستبقى هذه المواجهة لها طابع خاص.

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صدام قوي بين ثلاثي الأهلي في المجموعة الخامسة

تشهد المجموعة الخامسة، صداما قويا بين أجانب الأهلى الثلاثة، التى جمعتهم مجموعة واحدة، حيث ضمت المجموعة الخامسة كلا من ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالى، تونس.

بيرسي تاو 
علي معلول 
اليو ديانج 

وبهذه القرعة سنجد مواجهات بين الجنوب أفريقى بيرسى تاو، والتونسى على معلول، والمالى أليو ديانج، ثلاثي الأهلي المتألق في الآونة الأخيرة.

مجموعات موت مواجهات سهلة للعرب كأس الأمم الافريقية بيرسي تاو اليو ديانج علي معلول منتخب مصر الفراعنة

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