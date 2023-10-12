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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل حول مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وما مدى احتمالية أن يمنعه النادي الإنجليزي من التواجد مع الفراعنة في البطولة.

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هل يمنع ليفربول صلاح من أمم افريقيا

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن محمد صلاح سيشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وليفربول لا يستطيع منعه من التواجد مع المنتخب خلال الدورة، لأن البطولة في الأجندة الدولية، وليس من حق أي نادٍ منع لاعبيه من المشاركة في البطولة مع منتخبات بلادهم.

كابتن الفراعنة
محمد صلاح

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: «محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر في الأوليمبياد، لأن الأوليمبياد ليس في الأجندة الدولية».

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صلاح يدعم لاجئين في ليفربول

أظهر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، دعمه لمجموعة من اللاجئين ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية، بعدما أوضح النادي الإنجليزي من خلال موقعه أن «مو» شارك مؤخرا في جلسة تديرها مؤسسة النادي الخيرية مع مجموعة من اللاجئين.

محمد صلاح مع اللاجئين

وكان «مو» أحدث مفاجأة لمجموعة اللاجئين بوصوله إلى جلستهم قبل المشاركة في فقرة أسئلة وأجوبة ناقش فيها التحديات التي يواجهها اللاعب على أرض الملعب وأهمية حياة اللاعب خارج الملعب، كما تابع معهم عرض المجموعة لمهاراتهم الكروية، كما أمضى بعض الوقت في التحدث بشكل فردي مع اثنين من اللاجئين الشباب حول رحلتهم وتحدث عن أهمية العمل الجاد والإيمان.

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صلاح مُرحب به دائما في السعودية

أكد مايكل إيمينالو، مدير الدوري السعودي، أن محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، مُرحب به دائما في المسابقة، لكن دون أن يتعرض لأي ضغط للموافقة على الانتقال إلى "دوري روشن".

مايكل إيمينالو

وقال إيمينالو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "محمد صلاح هو أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي على المستوى الشخصي".وأضاف: "صلاح مُرحب به في الدوري السعودي في أي وقت، لكن لا يوجد إجبار أو ضغط على أي لاعب لكي يأتي".وأتم: "إذا أراد أي لاعب أن يأتي للسعودية وكانت هناك فرصة للعمل بشكل احترافي مع أحد الأندية سيكون دائما محل ترحيب".

وكثف نادي اتحاد جدة السعودي، جهوده في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل التعاقد مع صلاح، حيث  أشارت عدة تقارير إلى أن بطل الدوري السعودي مستعد لدفع مبلغ يتجاوز 200 مليون يورو لضم قائد منتخب مصر.

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هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

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