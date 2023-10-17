الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الأخير وتألقها في أحدث صور لها، حيث ظهرت بكامل أناقتها وجمالها وبملامح جذابة، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن سبب هذا التغير الكبير.

أناقة وجمال حورية فرغلي يثير دهشة متابعيها

تألقت الفنانة حورية فرغلي في احدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت بعض الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع، بسبب اناقتها وملامحها التي ظهرت مختلفة عن آخر ظهور لها.

أناقة حورية فرغلي

و توالت التعليقات على صور حورية فرغلي، حيث لم يصدق متابعيها أنها تحولت إلى هذا الشكل، رغم شكواها السابقة من تنمر البعض على ملامحها، وقال أحد المتابعين: “مستحيل تكون هى”، وعلق أخر: “الله قادر على كل شىء، فى أى لحظة لازم يكون فيه يقين”، بينما كتب ثالث: “ده أكيد ذكاء اصطناعى” .

تشوه وجه ملكة جمال مصر

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لحادث أدى لتشوه وجهها، وتسبب في إجرائها العديد من العمليات في وقت سابق .

تشوه وجه حورية

وتعرضت حورية منذ عدة أعوام، لحادث سقوط أثناء ممارستها رياضة الفروسية، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، بعدما فوجئ بقطتين تتشاجران أمامه، لتسقط حورية ويسقط فوقها الحصان، مسبباً تحطم بالكامل لأنفها واصابتها بالديسك.

7 عمليات أفقدتها حاستي الشم والتذوق

تسبب حادث الحصان، في فقدان حاستي الشم والتذوق، بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية، واتجهت الفنانة الشابة مباشرة لأحد الأطباء حتى يساعدها على إعادة أنفها لشكله الطبيعي، إلا أنه تسبب في فقدانها لحاسة الشم وحدوث خطأ طبي أيضا.

عمليات حورية

اتجهت بعدها حورية إلى طبيب تجميل، الذي سبب خسارة في حاسة التذوق وتشوه جديد في الأنف، ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً.

حورية فرغلي والتنمر

تعرضت فرغلي إلى موجة تنمر كبيرة، بعد أن أطلت على الشاشة، وكان التشوه واضحا في الأنف، وتعالت التعليقات غير مراعية لوضعها الصحي، كان من بينها “بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل.. بقيتي شبه مايكل جاكسون”.

تشبيه حورية بمايكل جاكسون

وصرحت أيضاً، بأنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات، واصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور، كما أن المقربين تخلوا عنها.

معاناة ملكة جمال مصر

فى تصريحات تليفزيونية سابقة تحدثت حورية فرغلى، عن المعاناة التي تعيش فيها بعد تغيير شكلها، واتهام الجمهور لها بأنها أجرت عمليات تجميل، وهي السبب لما يحدث بها، رغم تأكيدها المستمر بأنها لا تحتاج لذلك، خاصة أنها كانت ملكة جمال مصر عام 2002.

معاناة حورية فرغلي

ولم تستطع حورية فرغلي، التحكم في دموعها على الهواء مباشرة ، حيث أخذت تبكي وهي تتحدث مع ايمان الحصري، في قناة Dmc، قائلة: «فقدت الثقة في نفسي كأنثى وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليَّا نفسي، وقررت أبعد تمامًا، ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، أنا بقالي سنتين مش ببص في المرايا» .

حورية فرغلى وعمليات التجميل

سافرت حورية فرغلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخضعت لإجراء 4 عمليات على فترات، انتهت بنجاحها، حيث استعان الفريق الطبي المعالج بعينة من غضروف القفص الصدري، ومن غضروف خلف الأذن، لترميم أنفها.

ونشرت حورية فرغلي، بسعادة كبيرة، صورة لها عبر حسابها بموقع فيسبوك بعد نجاح العملية معلقة عليها: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه»، مؤكدة أنها استعادت حاستي الشم والتذوق، وأن تم علاج الأخطاء الطبية السابقة، وأنها ستعود طبيعية مرة أخرى.

تتويج حورية بلقب ملكة جمال مصر

توجت الفنانة حورية فرغلي، بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، حيث كانت وقتها بعمر العشرين عاما، إلا أنها قررت التنازل عنه لصالح الوصيفة الأولى.

ملكة جمال مصر

جاء قرار حورية، بالتنازل للوصيفة بسبب الهجوم الذي تعرضت له المتسابقات في هذا العام، إضافة الى التفرغ الذي يتطلبه المنصب، الذي لا يتماشى مع المسابقة وانشغالها بالفروسية.

المصائب لا تأتي فرادى

لم تكد حورية تتعافى بعض الشيء، حتى تعرضت لصدمة أخرى فى حياتها، حيث أُصيبت خلال السنوات القلية الماضية بأورام ليفية في منطقة الرحم، وكان الحل الوحيد هو استئصال الرحم، لتتخلى بذلك عن حلمها بالأمومة وتكوين عائلة.

ويرجع سبب استئصال الرحم، إلى زيادة نسبة الأورام به، ورغم نصيحة الطبيب لها بمنحها الفرصة للزواج والإنجاب خلال عشر سنوات، إلا أن الفن جذبها وانشغلت، ولم ترتبط في هذه الفترة.