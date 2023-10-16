ضربة موجعة للأهلي| الدوري السعودي يطلب نجم الفريق.. والمارد الأحمر بلا بديل

يتابع جمهور النادي الأهلي تطورات وضع أسرع دليفري في مصر، نجم الفريق علي معلول ملك الحلول، في التجديد بشكل مرضي أو الرحيل إلى الدوري السعودي، حيث لا يزال ظهير أيسر نسور قرطاج يتلقى عروضا مغرية مع كل موسم انتقالات، سواء الصيفي أو يناير.

معلول يطلب التجديد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن طلب عاجل من علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، من أجل تجديد عقده مع النادي، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وأحقيته في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري بشكل نهائي.

معلول يطلب التجديد

وأكد زاهر، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم»، أن علي معلول طلب من النادي الأهلي تحديد مصيره في يناير المقبل، خاصة أنه يمتلك عرضا سعوديا بمبلغ ضخم، إلا أنه يضع الأولوية للتجديد والبقاء، ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل عن صفوف النادي».

الأهلي أول أولويات علولو

وأضاف سيف زاهر: «علي معلول يتمنى أن يتم تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، خلال الفترة المقبلة، والبقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء، خاصة أنه يتمنى ذلك الأمر أو الرحيل عن النادي»، مشيرا إلى أن اللاعب طلب حسم وتحديد مصيره بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، ليحدد موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق.

أسرع دليفري في مصر

وينتهي عقد علي معلول، لاعب نادي الأهلي، مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

معلول رفض طلب الأهلي

رفض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضغوط التي تمارس عليه من قبل بعض مسؤولي النادي من أجل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم المقبل داخل القلعة الحمراء.

علي معلول

ورفض اللاعب فكرة التجديد لمدة موسم واحد مع الأهلي، بجانب الموسم الحالي، لرغبته في الاستمرار داخل الملاعب حتى 3 سنوات مقبلة على الأقل.

معلول في الملاعب حتى 2026

واستقر علي معلول، على الاستمرار في الملاعب حتى موسم 2026، على أقل تقدير خاصة بعدما تلقى اللاعب عددا من العروض الخليجية، بجانب استمرار انضمامه إلى معسكرات منتخب تونس، ومشاركته أساسيًا في جميع مباريات منتخب نسور قرطاج الرسمية.

معلول

ويخوض «معلول» مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام اليابان، غد الثلاثاء، ويتوجه بعدها مباشرة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي، إذ يصل اللاعب إلى الإمارات «ترانزيت» قبل السفر من هناك إلى دار السلام عاصمة تنزانيا.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من لاعبيه خلال مواجهة سيمبا التنزاني المقبلة، والتي قد تؤثر على الفريق.

الاهلي

وتضم قائمة غيابات النادي الأهلي، عمرو السولية لاصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومحمود متولي، شد في العضلة الأمامية، كريم فؤاد، شد في العضلة الضامة، صلاح محسن وكريم نيدفيد لعدم الجاهزية.

الراحلون عن الأهلي في يناير

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الوقت الحالي، ملف الراحلين عن الأهلي في يناير 2024.

محمد عبد المنعم

وارتبط أكثر من اسم لاعب في الأهلي بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل، لأسباب مختلفة، على رأسهم محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة.

أفشة وعبد المنعم

ولم يحصل أي لاعب داخل القلعة الحمراء على الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق في شهر يناير المقبل، إلا أن الثنائي محمد عبد المنعم وأفشة أبرز الراغبين في الرحيل خارج جدران القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

عبد المنعم للاحتراف وأفشة هربا من الدكة

يرغب اللاعب محمد عبد المنعم في الرحيل عن صفوف الأهلي في شهر يناير المقبل، نظرًا لرغبته في خوض تجربة الاحتراف، خاصة أن اللاعب الدولي تلقى عددا كبيرا من العروض المغرية سواء من الخليج أو أوروبا.

أفشة

عبد المنعم

أما محمد مجدي أفشة، أحد اللاعبين الراغبين في الرحيل عن صفوف الفريق، حال استمرار مشاركته كبديل في مباريات الأهلي بالفترة المقبلة، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، على إمام عاشور، الوافد الجديد من صفوف ميتلاند الدنماركي.