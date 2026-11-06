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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحويل مسار طائرة بين براغ وروما إلى فينيسيا بسبب إنذار بوجود قنبلة

طائرة
طائرة
أ ش أ

أعلنت الشركة المشغلة لمطار ماركو بولو في فينيسيا بإيطاليا تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متن رحلة من براغ إلى روما تابعة لشركة "ويز إير" مما أدي لتحويل مسارها وهبوطها في فينيسيا.

وتم تحويل مسار الطائرة، وأغلق مطار فينيسيا لمدة ساعة، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة ، كما تم تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وقامت الشرطة بعمليات التفتيش لإجراء فحوصات السلامة، والتي جاءت نتائجها سلبية، وتم إجلاء جميع الركاب من الطائرة ،قبل أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها لاحقا.

يأتي ذلك وسط تلقي عدة شركات طيران أوروبية مؤخرا تهديدات بوجود قنابل ، مما أجبر بعض الرحلات على تغيير مسارها، أو الهبوط اضطراريا، أو مرافقة طائرات مقاتلة.

الشركة المشغلة مطار ماركو بولو فينيسيا

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