تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته، استعدادًا لمواجهة الجزائر المقرر لها اليوم الإثنين، خلال معسكره المقام في الإمارات ، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر لها مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

منتخب مصر بالزي الأحمر أمام الأخضر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونظيره الجزائري، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر و الشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم الأخضر .

منتخب مصر

حضر الإجتماع الفني لمباراة مصر والجزائر كلا من علي محمد علي إداري منتخب مصر، و عبدالله سيد مدير المهمات .

منتخب الجزائر

وكشف مجلس أبو ظبي الرياضي، عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيرة الجزائري، ويضم كلًا من يحيى الملا حكم ساحة ، محمد أحمد يوسف مساعد أول ، حسن المهري مساعد ثاني ، أحمد عيسى دوريش حكم رابع ، محمد عبيد خادم حكم فيديو ، جاسم عبدالله حكم فيديو مساعد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الإثنين 16-10-2023 على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة سابقة بين مصر والجزائر

وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره الزامبي بهدف نظيف خلال المباراة الودية الأولي بمعسكر الفراعنة الحالي بالإمارات وسجل هدف المباراة الوحيد حمدي فتحي من رأسية في الدقيقة 94 .

قائمة الممنوعات في المباراة

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، قائمة من الممنوعات محظور على الجماهير الأقدام عليها خلال دخولهم ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين لحضور المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر والجزائر، ضمن الإعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا 2024.

قائمة الممنوعات

وتضم قائمة الممنوعات المحظورة:

– عبوات الطلاء البخاخ أو المواد الكيميائية أو أية مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر.

– الألعاب النارية ومؤشرات الليزر.

– الوقوف على المقاعد أو في الممرات.

– الأبواق التي تسبب ضجيجًا مرتفعًا أو أبواق الغاز، يسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط.

– الحيوانات.

– المواد التي قد تعرض السلامة العامة للخطر.

– المظلات وعصي السيلفي وعربات الأطفال.

– لفافات الورق.

– شاحن الهواتف.

– السجائر الإلكترونية.

– الأسلحة.

– العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

– التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

– المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام.

– دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة.

– سواري الأعلام أكثر من 50 سم.

– المواد الترويجية أو الإعلانية.

– الكرات بمختلف أنواعها.

– العطور ومستحضرات التجميل.

– المأكولات والمشروبات.

فيتوريا حقق الفوز في 9 مباريات من 10

حقق فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الانتصار التاسع له من أصل 10 أهداف قادها مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في يونيو 2022.

وخاض فيتوريا مع منتخب مصر 10 مباريات منها 6 تجارب ودية، و 4 مباريات رسمية ، وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة في مباراة واحدة.

مصر واثيوبيا

فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي النيجر وليبيريا بنفس النتيجة 3-0، وبلجيكا 2-1 على التوالي في مباريات ودية، فضلًا عن الفوز على مالاوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أفريقيا بنتيجتي 2-0 ، 4-0، ثم الانتصار علي غينيا بنتيجة 2-1، قبل الفوز على جنوب السودان في ودية دولية بنتيجه 3-0.

مباراة مصر وبلجيكا

وخلال الأجندة الدولية الأخيرة فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي اثيوبيا 1-0 قبل الخسارة الوحيدة أمام تونس وديًا بنتيجة 1-3.

وخلال الأجندة الدولية في أكتوبر الحالي نجح روي فيتوريا في تحقيق الفوز مع المنتخب علي زامبيا بنتيجة 1-0، وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا، 22 هدفًا، ولم تتلقي شباكه سوي 5 أهداف.

فيتوريا: هدفنا الفوز دائما.. وهذه ميزة منتخبنا

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه قبل المباراة الودية أمام الجزائر، في الإمارات.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي بالإمارات، مساء الأحد: "إنها مباراة مهمة للفريقين، وستكون صعبة، هدفنا الفوز في كل مباراة، وطموحنا كبير، الجزائر يتمتع بعناصر قوية، محترفة في دوريات أوروبية كبيرة، ومواجهته ستكون مختلفة كثيرا عن الودية الأخيرة أمام زامبيا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "الخطة تشمل مواجهة منتخبات تلعب بتكتل دفاعي مثل زامبيا، ومنتخبات أيضا تلعب بفكر هجومي مختلف مثل الجزائر، هذا التنوع سيكسبنا خبرات مفيدة قبل كأس الأمم الأفريقية، والجهاز الفني استقر بشكل كبير على قوام منتخب مصر".

وأشاد فيتوريا بلاعبيه، قائلا: "ميزة لاعبي منتخب مصر أن الكثير منهم يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهذا سيفيدنا مع ضغط المباريات في كأس الأمم، عندما سنلعب مباراة كل 3 أيام، وأكون سعيدا للغاية أيضا بامتلاك أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، ومع ضغط المباريات، سيكون من الطبيعي أن يعاني الفريق من الغيابات بسبب الإرهاق البدني أو الإصابة".

وشدد فيتوريا على أن المدرب الذي يعتمد على 11 لاعبا فقط، لا يمكنه أن يكون فريقا للمستقبل، خاصة أن هناك ميزة أخرى، وهي أن مستوى اللاعبين متقارب، ولا توجد فوارق كبيرة، ولا يزعجني تواجد أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، بل الأمر يفيدني في إجراء التبديلات بما لا يخل من أداء أو إيقاع الفريق.

بلماضي: المنافسة بين اللاعبين والجماهير

وصف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، مباراة مصر بالمنافسة القوية بين الفريقين، مشددا على أنه يفضل خوض مثل هذه المباريات.

جمال بالماضي

وقال بلماضي: "مباراة مصر والجزائر لها قيمتها وتتسم بالندية بين المنتخبين، خاصة أن تصفيات أمم إفريقيا كانت صعبة وقوية، ومنتخب الجزائر في البطولة الماضية لم يكن في المستوى المطلوب، وطموحنا أن نقدم أدء مميزا في النسخة المقبلة".

وأضاف: "بغداد بونجاح يعاني من إصابة، ويخضع حاليا للعلاج وهو لاعب في مستوى عال ويستطيع التسجيل في أي وقت"، مشددا على أن مباراة مصر قوية، وهو في حاجة إلى مثل هذا المستوى من المواجهات التي تكون المنافسة فيها بين اللاعبين والجماهير.

قائمة المنتخب الوطني بمعسكر الإمارات

تضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا سافروا إلى الإمارات مع الجهاز الفني لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

وتضم القائمة: محمد الشناوي، محمد صبحي ، محمد أبو جبل ، محمد هاني ، عمر كمال ، محمد حمدي ، أحمد فتوح ، علي جبر ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، أحمد سامي ، طارق حامد ، مروان عطية، أحمد سيد زيزو ، أحمد نبيل كوكا ، محمد النني ، محمود حماده ، حمدي فتحي ، محمد صلاح ، مصطفي فتحي ، عمر مرموش ، محمود تريزيجيه ، حسين الشحات ، مصطفي محمد ، مروان حمدي.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الجزائر

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء أمام منتخب الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح ، محمد عبد المنعم ، علي جبر ، عمر كمال.

خط الوسط: محمود حماده ، محمد النني «حمدي فتحي» ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ، محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى محمد.