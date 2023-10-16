بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

عقب تعرض غزة لحرب شرسة من طيران قوات الاحتلال، أدت إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال، أعلن عدد من نجوم الكرة والشخصيات العامة دعمهم للشعب الفلسطيني، وسط تعجب رواد السوشيال ميديا من صمت كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي لم يبرز دعمه ولو بمنشور على حساباته الرسمية مثلما فعل زميليه في المنتخب محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق بينديك التركي.

هجوم حاد ضد محمد صلاح

تعرض محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، لانتقاد وهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب عدم دعمه لفلسطين في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة الذي دمر بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد صلاح

ونتيجة صمت محمد صلاح وعدم رده على هذه الحملة، قام الكثير بإلغاء متابعته عبر منصتي فيسبوك وإنستجرام، ليفقد أكثر من مليون متابع، كما طالبوا باقي المتابعين بإلغاء متابعة محمد صلاح بسبب عدم الإعلان عن موقفه.

الهلال الأحمر تبريء فخر العرب

أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي كبير لصالح ضحايا قطاع غزة.

نجم ليفربول

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر".

تفاصيل تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، تفاصيل الخطوة التي اتخذها قائد الفراعنة، تجاه الشعب الفلسطيني.

صلاح

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "محمد صلاح تبرع للهلال الأحمر المصري بمبالغ مالية كبيرة، سيتم توجيهها بشكل عاجل؛ سواء في صورة تبرع بالدم للمصابين أو مساعدات مالية لأهالي الشهداء في فلسطين".

كابتن منتخب مصر

وأضاف المصدر: "محمد صلاح نجم كبير وقائد بمعنى الكلمة، كما أن لديه مواقف إنسانية كثيرة لا يرغب هو في الإفصاح أو الكشف عنها في وسائل الإعلام، وآخرها الخطوة التي اتخذها بشأن الدعم المادي لأهالي قطاع غزة، والتبرع جاء عن طريق أحد الوسطاء المقربين من اللاعب، وهو موقف خاص من جانب النجم المصري".

ايقاف الهجوم على صلاح

أوقف تبرع محمد صلاح، سلسلة من الانتقادات التي طالت اللاعب المصري، بسبب ما اعتبره البعض عدم دعم لقضية مجتمعية، أسوة بزملاء آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية والعربية مثل محمد النني، كوكا، رياض محرز، كريم بنزيمه.

ايقاف الهجوم على صلاح

وعادت من جديد هتافات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغني بما فعله محمد صلاح، مع عودة لقب فخر العرب الذي طالب البعض بعدم الصاقه باسم محمد صلاح.

رد أسرة محمد صلاح

أبدى عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح، ضيق أسرة اللاعب من الانتقادات التي وجهت لصلاح، خاصة أن الجميع يعرفون أخلاق لاعب منتخب مصر الدولي، وأنه أحرص الناس على تقديم يد العون لأي شخص في ورطة.

صلاح وخاله

وأضاف في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية": "الجميع يعرف أن محمد صلاح لا يتأخر عن عمل الخير، وهو بطبيعته يعمل في صمت وبعيداً عن الضجيج، ولهذا لم يلتفت للانتقادات التي وجهت إليه ولم تتأثر بها الأسرة".

اختياره الوقت المناسب

أكد البمبمي، أن أسرة اللاعب في مسقط رأسه في نجريج، كانوا على علم أن محمد صلاح سيختار الوقت المناسب للتبرع، ومن خلال تواصلهم معه كانوا يعلمون أنه عاقد العزم منذ البداية على تقديم يد العون والتبرع من خلال الهلال الأحمر لسكان قطاع غزة.

اللاعب محمد صلاح

ورفض خال اللاعب محمد صلاح الإعلان عن قيمة ما دفعه اللاعب من تبرع لصالح المنكوبين في فلسطين، مؤكداً أن اللاعب لا يفضل الإعلان عما تبرع به ويبقى الأمر بينه وبين ربه فقط، لأنه يقدم الفعل إرضاءً لله وليس للناس.

وانتقد خال اللاعب منتقدي محمد صلاح قائلاً: "شنوا حملات ضده بشكل كبير بداعي أنه لم يدعم القضية، وها هو اللاعب قد تبرع هل توقفت الحرب الآن.. أظن أنه من الأفضل أن يوقفوا هم الهجوم على محمد صلاح".

قيمة تبرع محمد صلاح لفلسطين

وأعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن قيمة تبرع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة، نتيجة اندلاع أحدث الحرب في فلسطين بين حركة حماس والإسرائليين.

هاني حتحوت

وقال هاني حتحوت، في برنامجه «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: «محمد صلاح قدّم مساعدات لأهالي غزة فور اندلاع الأحداث في فلسطين، وعندما تصاعدت الحملة ضده قرر المقرّبون منه الإفصاح عن الأمر».

وتابع حتحوت:«تبلغ المساعدات التي تبرع بها صلاح لأهالي غزة نحو أكثر من مليون دولار، وهناك اتجاه لتقديم مساعدات أخرى».

تبرير موقف محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي محمود الشيخ، عن سبب عدم إعلان محمد صلاح عن موقفه، وتبريره لعدم إبداء صلاح لأي رد فعل، رغم دعمه الداخلي للأشقاء.

صلاح

وقال الشيخ في لقاء تليفزيوني: «هناك لوائح وشروطاً تحكم مواقف اللاعبين، ومحمد صلاح لا يستطيع كتابة كلمة على الـ(سوشيال ميديا) إلا بعد موافقة رسمية مكتوبة من إدارة فريقه؛ لأن ذلك يرتبط بعوامل أخرى، من الممكن أن تؤثر على البث الفضائي أو الرعاة أو جماهير النادي في البلاد المختلفة».

صلاح يخسر ملايين المتابعين

مع حملة الهجوم على محمد صلاح، بسبب الغضب من عدم إبداء موقفه من الحرب علي دولة فلسطين، قام عدد كبير من المتابعين بإلغاء متابعة اللاعب المصري محمد صلاح عبر منصتي فيسبوك وانستجرام.

وطالب عدد ضخم من المتابعين، باقي المتابعين بإلغاء متابعة محمد صلاح بسبب عدم الاعلان عن موقفه، كما طالبوا بيحب لقب فخر العرب منه، مبررين ذلك أنه لا يستحق اللقب.

صلاح سبق له دعم فلسطين

سبق لمحمد صلاح، أن أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بتغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) جرى تداولها على نطاق واسع، في مايو 2021، ونشر صورة له أمام المسجد الأقصى، معلقاً عليها: «أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي هو موطن لي طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور»، واختتم صلاح تغريدته: «لقد طفح الكيل».

صلاح في القدس

ويتمتع صلاح بشعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يزيد عدد متابعيه عبر منصة «إكس» على 18 مليون متابع، إضافة إلى 17 مليون متابع على «فيسبوك»، و63 مليون متابع على «إنستجرام».

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، مع منتخب مصر في معسكر الإمارات، استعداداً للمباراة الودية أمام الجزائر التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الإثنين، بمدينة العين الإماراتية، ضمن لقاءات الفراعنة استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026، ومنافسات كأس الأمم الإفريقية المحدد لها يناير المقبل بكوت ديفوار.