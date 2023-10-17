عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ثورة غضب على رضا عبدالعال| هاجم فيتوريا وسخر من نجم المنتخب.. ماذا قال ؟

صدى البلد

عقب تعادل منتخب مصر مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق، ضمن المعسكر الودى الدولى "معسكر أكتوبر"، شن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هجوما على منتخب مصر وخاصة مهاجم المنتخب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

txt

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

txt

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

ماذا قال رضا عبد العال عن مصطفى محمد؟

انتقد رضا عبد العال لاعب القطبين الاسبق، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ولاعب نادى نانت الفرنسي، مؤكدا أنه لا يصلح للعب بأسم مصر، خاصة أن مستواه لا يؤهله لهذا.

وقال رضا عبد العال: "مصطفى محمد بيشحت الكورة فى الملعب، وغير مفيد للمنتخب"، مشيرا إلى أن نزول عمر كمال عبد الواحد في مباراة الجزائر كان مهم ومفيد، ولكن ليس على حساب احمد سيد زيزو، وكان لابد ان يكون على حساب مصطفى محمد.

txt

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

txt

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

جسم على الفاضي

وأضاف رضا عبد العال، في هجومه على لاعب نانت الفرنسي: "مصطفى محمد جسم على الفاضى، ومش بيعمل حاجة، وفى ماتشات عادية ممكن يحرز هدف من كورة عرضية، لكن فى الماتشات الكبيرة بيبقى "لايص فى الملعب".

وتابع: "المهاجم نصف الفرقة، لانه من نصف فرصة ممكن يسجل هدف، لكن مصطفى محمد بيهدر عادى، ولو مروان حمدي كان شارك كان هيبقى أفضل منه".

txt

ضربة موجعة للأهلي| الدوري السعودي يطلب نجم الفريق.. والمارد الأحمر بلا بديل

txt

«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| «كوكا» يضرب بقوة.. منشور مهاجم منتخب مصر يطوف العالم ويفضح الإعلام الغربي

عبد العال ينتقد منتخب مصر وفيتوريا

لم يكن انتقاد رضا عبد العال موجها الى مصطفى محمد فحسب، بل وجه سهام النقد الى أداء منتخب مصر كاملا خلال الفترات الأخيرة، خاصة عقب التعادل أمام الجزائر وديا في ختام معسكر المنتخب في الإمارات.

ووجه لاعي الاهلي والزمالك السابق، هجوما كبيرا على البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وأكد أنه مدرب غير جدير بقيادة المنتخب، وشكل الفريق والحماس الذي كان متواجدا أمام الجزائر كان بفضل الجمهور.

txt

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

txt

3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

رهان رضا عبد العال على تأهل المنتخب

دخل رضا عبد العال في رهان مع محمد صلاح، مدرب الزمالك الاسبق، مؤكدا أن أداء المنتخب بهذا الشكل لن يجعله يتأهل الى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا القادمة في ساحل العاج، خلال شهر يناير المقبل.

رهان عبد العال وصلاح

في المقابل رد محمد صلاح، بأن المنتخب قادر على الوصول الى نصف النهائي في أمم أفريقيا القادمة، ليدخل الثنائي في رهان على قدرة المنتخب على التأهل الى نصف النهائي وبالتالي الى النهائي واحراز اللقب.

محمد صلاح

ويرى محمد صلاح أن شكل وأداء المنتخب تطور كثيرا الفترات الأخيرة تحت قيادة فيتوريا وأصبح مؤهل للتتويج باللقب الأفريقي.

txt

بعد 24 ساعة| 1500 جنيه تراجعًا في أسعار الأرز.. كم سيصل سعر الكيلو خلال أيام ؟

txt

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

كلاكيت تاني مرة.. عبد العال انتقد مهاجم المنتخب في أمم أفريقيا

في يناير 2022، شن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما على مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد أدائه مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا.

وقال عبد العال: "مصطفي محمد خارج الخدمة نهائيا مع منتخب مصر منذ بداية البطولة ولازم يقعد دكة خلال مباراة الكاميرون ومشاركة محمد شريف بدلا منه، وعمر مرموش لا يقدم أى شيء مع الفراعنة".

وأضاف: "لم نشعر على الاطلاق بوجود مصطفي محمد ومرموش مع منتخب مصر، ويجب منح لاعبين أخرين الفرصة بدلا منهم أمام الكاميرون".

txt

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

txt

ملك الإصابات يعلن الاعتزال.. قصة مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين هازارد

هجوم متكرر عقب الهزيمة من تونس

عقب مباؤاة تونس الودية، التي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف، قام رضا عبدالعال، بالهجوم على مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، وذلك عقب الهزيمة أمام تونس.

وأكد رضا عبدالعال، محلل برنامج “البريمو”، أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر عبء على لاعبي الفراعنة في مباراة تونس الودية.

وقال رضا عبدالعال: ”من وجهة نظري أن مصطفى محمد لا يقدم ما يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر في الفترة الماضية“.

txt

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

txt

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

فيتوريا حقق الفوز في 9 مباريات من 11

حقق فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الانتصار التاسع له من أصل 11 أهداف قادها مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في يونيو 2022.

وخاض فيتوريا مع منتخب مصر 11 مباريات منها 7 تجارب ودية، و 4 مباريات رسمية ، وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة في مباراة واحدة ، وتعادل في مباراة .

فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي النيجر وليبيريا بنفس النتيجة 3-0، وبلجيكا 2-1 على التوالي في مباريات ودية، فضلًا عن الفوز على مالاوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أفريقيا بنتيجتي 2-0 ، 4-0، ثم الانتصار علي غينيا بنتيجة 2-1، قبل الفوز على جنوب السودان في ودية دولية بنتيجه 3-0.

وخلال الأجندة الدولية الأخيرة فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي اثيوبيا 1-0 قبل الخسارة الوحيدة أمام تونس وديًا بنتيجة 1-3. 
وخلال الأجندة الدولية في أكتوبر الحالي نجح روي فيتوريا في تحقيق الفوز مع المنتخب علي زامبيا بنتيجة 1-0، وتعادل مع الجزائر 1- 1 ، وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا، 23 هدفًا، ولم تتلقي شباكه سوي 6 أهداف.

txt

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

txt

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

txt

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

txt

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

فيتوريا: هدفنا الفوز دائما.. وهذه ميزة منتخبنا

جدد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه عقب المباراة الودية أمام الجزائر، في الإمارات .

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي بالإمارات: "كانت مباراة مهمة وصعبة للفريقين، هدفنا دائما الفوز في كل مباراة، وطموحنا كبير، الجزائر يتمتع بعناصر قوية، محترفة في دوريات أوروبية كبيرة، ومواجهته كانت مختلفة كثيرا عن الودية أمام زامبيا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "الخطة تشمل مواجهة منتخبات تلعب بتكتل دفاعي مثل زامبيا، ومنتخبات أيضا تلعب بفكر هجومي مختلف مثل الجزائر، هذا التنوع يكسبنا خبرات مفيدة قبل كأس الأمم الأفريقية، والجهاز الفني استقر بشكل كبير على قوام منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة".

وأشاد فيتوريا بلاعبيه، قائلا: "ميزة لاعبي منتخب مصر، أن الكثير منهم يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهذا سيفيدنا مع ضغط المباريات في كأس الأمم، عندما سنلعب مباراة كل 3 أيام، وأكون سعيدا للغاية أيضا بامتلاك أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، ومع ضغط المباريات، سيكون من الطبيعي أن يعاني الفريق من الغيابات بسبب الإرهاق البدني أو الإصابة".

وشدد فيتوريا على أن المدرب الذي يعتمد على 11 لاعبا فقط، لا يمكنه أن يكون فريقا للمستقبل، خاصة أن هناك ميزة أخرى، وهي أن مستوى اللاعبين متقارب، ولا توجد فوارق كبيرة، ولا يزعجني تواجد أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، بل الأمر يفيدني في إجراء التبديلات بما لا يخل من أداء أو إيقاع الفريق.

ثورة غضب رضا عبدالعال سخر من نجم المنتخب هاجم فيتوريا لاعب الأهلي والزمالك السابق مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي منتخب الجزائر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدام بطاقات الخصم خارج مصر

ترشيحاتنا

تغيير ديانة أم إثارة جدل؟.. القصة الكاملة لارتداء ابنة أحمد الفيشاوي قلادة غريبة.. وأسرتها تحسم الأمر

مسئول إسرائيلي: الاشتباكات مع حماس قد تستغرق شهورا أو سنوات

ثورة غضب على رضا عبدالعال| هاجم فيتوريا وسخر من نجم المنتخب.. ماذا قال ؟

اتصالات مصر تتيح خدمة جديدة لفتح حسابات ببنك المشرق عبر تطبيقها

داخل لبنان .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم حزب الله

رسالة للإعلام الغربي.. بيان عاجل من حماس بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. فوائد خارقة عند تناول القرنبيط

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

فيديو

مصر ترفض ضغوطا غربية بشأن سيناء.. ما سر إذاعة لقاء السيسي وبلينكن؟ «فيديوجراف»

مالكش دعوة بالصعايدة.. عمر هريدي يحذر حسين لبيب ويهدد كهربا.. فيديوجراف

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ