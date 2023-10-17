ثورة غضب على رضا عبدالعال| هاجم فيتوريا وسخر من نجم المنتخب.. ماذا قال ؟

عقب تعادل منتخب مصر مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق، ضمن المعسكر الودى الدولى "معسكر أكتوبر"، شن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هجوما على منتخب مصر وخاصة مهاجم المنتخب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

ماذا قال رضا عبد العال عن مصطفى محمد؟

انتقد رضا عبد العال لاعب القطبين الاسبق، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ولاعب نادى نانت الفرنسي، مؤكدا أنه لا يصلح للعب بأسم مصر، خاصة أن مستواه لا يؤهله لهذا.

وقال رضا عبد العال: "مصطفى محمد بيشحت الكورة فى الملعب، وغير مفيد للمنتخب"، مشيرا إلى أن نزول عمر كمال عبد الواحد في مباراة الجزائر كان مهم ومفيد، ولكن ليس على حساب احمد سيد زيزو، وكان لابد ان يكون على حساب مصطفى محمد.

جسم على الفاضي

وأضاف رضا عبد العال، في هجومه على لاعب نانت الفرنسي: "مصطفى محمد جسم على الفاضى، ومش بيعمل حاجة، وفى ماتشات عادية ممكن يحرز هدف من كورة عرضية، لكن فى الماتشات الكبيرة بيبقى "لايص فى الملعب".

وتابع: "المهاجم نصف الفرقة، لانه من نصف فرصة ممكن يسجل هدف، لكن مصطفى محمد بيهدر عادى، ولو مروان حمدي كان شارك كان هيبقى أفضل منه".

عبد العال ينتقد منتخب مصر وفيتوريا

لم يكن انتقاد رضا عبد العال موجها الى مصطفى محمد فحسب، بل وجه سهام النقد الى أداء منتخب مصر كاملا خلال الفترات الأخيرة، خاصة عقب التعادل أمام الجزائر وديا في ختام معسكر المنتخب في الإمارات.

ووجه لاعي الاهلي والزمالك السابق، هجوما كبيرا على البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وأكد أنه مدرب غير جدير بقيادة المنتخب، وشكل الفريق والحماس الذي كان متواجدا أمام الجزائر كان بفضل الجمهور.

رهان رضا عبد العال على تأهل المنتخب

دخل رضا عبد العال في رهان مع محمد صلاح، مدرب الزمالك الاسبق، مؤكدا أن أداء المنتخب بهذا الشكل لن يجعله يتأهل الى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا القادمة في ساحل العاج، خلال شهر يناير المقبل.

رهان عبد العال وصلاح

في المقابل رد محمد صلاح، بأن المنتخب قادر على الوصول الى نصف النهائي في أمم أفريقيا القادمة، ليدخل الثنائي في رهان على قدرة المنتخب على التأهل الى نصف النهائي وبالتالي الى النهائي واحراز اللقب.

محمد صلاح

ويرى محمد صلاح أن شكل وأداء المنتخب تطور كثيرا الفترات الأخيرة تحت قيادة فيتوريا وأصبح مؤهل للتتويج باللقب الأفريقي.

كلاكيت تاني مرة.. عبد العال انتقد مهاجم المنتخب في أمم أفريقيا

في يناير 2022، شن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما على مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد أدائه مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا.

وقال عبد العال: "مصطفي محمد خارج الخدمة نهائيا مع منتخب مصر منذ بداية البطولة ولازم يقعد دكة خلال مباراة الكاميرون ومشاركة محمد شريف بدلا منه، وعمر مرموش لا يقدم أى شيء مع الفراعنة".

وأضاف: "لم نشعر على الاطلاق بوجود مصطفي محمد ومرموش مع منتخب مصر، ويجب منح لاعبين أخرين الفرصة بدلا منهم أمام الكاميرون".

هجوم متكرر عقب الهزيمة من تونس

عقب مباؤاة تونس الودية، التي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف، قام رضا عبدالعال، بالهجوم على مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، وذلك عقب الهزيمة أمام تونس.

وأكد رضا عبدالعال، محلل برنامج “البريمو”، أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر عبء على لاعبي الفراعنة في مباراة تونس الودية.

وقال رضا عبدالعال: ”من وجهة نظري أن مصطفى محمد لا يقدم ما يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر في الفترة الماضية“.

فيتوريا حقق الفوز في 9 مباريات من 11

حقق فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الانتصار التاسع له من أصل 11 أهداف قادها مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في يونيو 2022.

وخاض فيتوريا مع منتخب مصر 11 مباريات منها 7 تجارب ودية، و 4 مباريات رسمية ، وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة في مباراة واحدة ، وتعادل في مباراة .

فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي النيجر وليبيريا بنفس النتيجة 3-0، وبلجيكا 2-1 على التوالي في مباريات ودية، فضلًا عن الفوز على مالاوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أفريقيا بنتيجتي 2-0 ، 4-0، ثم الانتصار علي غينيا بنتيجة 2-1، قبل الفوز على جنوب السودان في ودية دولية بنتيجه 3-0.

وخلال الأجندة الدولية الأخيرة فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي اثيوبيا 1-0 قبل الخسارة الوحيدة أمام تونس وديًا بنتيجة 1-3.

وخلال الأجندة الدولية في أكتوبر الحالي نجح روي فيتوريا في تحقيق الفوز مع المنتخب علي زامبيا بنتيجة 1-0، وتعادل مع الجزائر 1- 1 ، وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا، 23 هدفًا، ولم تتلقي شباكه سوي 6 أهداف.

فيتوريا: هدفنا الفوز دائما.. وهذه ميزة منتخبنا

جدد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه عقب المباراة الودية أمام الجزائر، في الإمارات .

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي بالإمارات: "كانت مباراة مهمة وصعبة للفريقين، هدفنا دائما الفوز في كل مباراة، وطموحنا كبير، الجزائر يتمتع بعناصر قوية، محترفة في دوريات أوروبية كبيرة، ومواجهته كانت مختلفة كثيرا عن الودية أمام زامبيا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "الخطة تشمل مواجهة منتخبات تلعب بتكتل دفاعي مثل زامبيا، ومنتخبات أيضا تلعب بفكر هجومي مختلف مثل الجزائر، هذا التنوع يكسبنا خبرات مفيدة قبل كأس الأمم الأفريقية، والجهاز الفني استقر بشكل كبير على قوام منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة".

وأشاد فيتوريا بلاعبيه، قائلا: "ميزة لاعبي منتخب مصر، أن الكثير منهم يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهذا سيفيدنا مع ضغط المباريات في كأس الأمم، عندما سنلعب مباراة كل 3 أيام، وأكون سعيدا للغاية أيضا بامتلاك أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، ومع ضغط المباريات، سيكون من الطبيعي أن يعاني الفريق من الغيابات بسبب الإرهاق البدني أو الإصابة".

وشدد فيتوريا على أن المدرب الذي يعتمد على 11 لاعبا فقط، لا يمكنه أن يكون فريقا للمستقبل، خاصة أن هناك ميزة أخرى، وهي أن مستوى اللاعبين متقارب، ولا توجد فوارق كبيرة، ولا يزعجني تواجد أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، بل الأمر يفيدني في إجراء التبديلات بما لا يخل من أداء أو إيقاع الفريق.