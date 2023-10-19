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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

صدى البلد

خرج محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الانجليزي، عن صمته في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية، للتنديد بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، متخذا خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة.

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ماذا قال محمد صلاح؟

قال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا".

وأختتم قائد منتخب مصر: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

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50 مليون مشاهدة في ساعة 

تخطى فيديو كابتن منتخب مصر محمد صلاح نجم فريق ليفربول، حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، في خلال ساعة فقط، حيث لاقي رواجًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وخلال ساعة من نشر الفيديو حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع التواصل X (تويتر سابقا).

وعلى موقع إنستجرام حقق الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، كما حقق الفيديو أكثر من 200 ألف إعادة نشر على موقع X وكذلك فيسبوك معا، ووصل لأكثر من 3 ملايين إعجاب عبر مواقع التواصل المختلفة.

وفور نشر الفيديو تعالت تعليقات البعض بالسبب الذي دفع صلاح لاحديث، رغم عزوفه السابق عن التعليق، في حين أكد البعض الأخر أنه لا يجب المزايدة على موقف صلاح الوطني والعربي، خاصة أنه فعل في صمت، في إشارة إلى تبرعه بمبلغ كبير لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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الهلال الأحمر تبريء فخر العرب

أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي كبير لصالح ضحايا قطاع غزة.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر".

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تفاصيل تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، تفاصيل الخطوة التي اتخذها قائد الفراعنة، تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "محمد صلاح تبرع للهلال الأحمر المصري بمبالغ مالية كبيرة، سيتم توجيهها بشكل عاجل؛ سواء في صورة تبرع بالدم للمصابين أو مساعدات مالية لأهالي الشهداء في فلسطين".

وأضاف المصدر: "محمد صلاح نجم كبير وقائد بمعنى الكلمة، كما أن لديه مواقف إنسانية كثيرة لا يرغب هو في الإفصاح أو الكشف عنها في وسائل الإعلام، وآخرها الخطوة التي اتخذها بشأن الدعم المادي لأهالي قطاع غزة، والتبرع جاء عن طريق أحد الوسطاء المقربين من اللاعب، وهو موقف خاص من جانب النجم المصري".

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ايقاف الهجوم على صلاح

أوقف تبرع محمد صلاح، سلسلة من الانتقادات التي طالت اللاعب المصري، بسبب ما اعتبره البعض عدم دعم لقضية مجتمعية، أسوة بزملاء آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية والعربية مثل محمد النني، كوكا، رياض محرز، كريم بنزيمه.

وعادت من جديد هتافات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغني بما فعله محمد صلاح، مع عودة لقب فخر العرب الذي طالب البعض بعدم الصاقه باسم محمد صلاح.

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رد أسرة محمد صلاح

أبدى عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح، ضيق أسرة اللاعب من الانتقادات التي وجهت لصلاح، خاصة أن الجميع يعرفون أخلاق لاعب منتخب مصر الدولي، وأنه أحرص الناس على تقديم يد العون لأي شخص في ورطة.

وأضاف في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية": "الجميع يعرف أن محمد صلاح لا يتأخر عن عمل الخير، وهو بطبيعته يعمل في صمت وبعيداً عن الضجيج، ولهذا لم يلتفت للانتقادات التي وجهت إليه ولم تتأثر بها الأسرة".

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اختيار الوقت المناسب

أكد البمبمي، أن أسرة اللاعب في مسقط رأسه في نجريج، كانوا على علم أن محمد صلاح سيختار الوقت المناسب للتبرع، ومن خلال تواصلهم معه كانوا يعلمون أنه عاقد العزم منذ البداية على تقديم يد العون والتبرع من خلال الهلال الأحمر لسكان قطاع غزة.

ورفض خال اللاعب محمد صلاح الإعلان عن قيمة ما دفعه اللاعب من تبرع لصالح المنكوبين في فلسطين، مؤكداً أن اللاعب لا يفضل الإعلان عما تبرع به ويبقى الأمر بينه وبين ربه فقط، لأنه يقدم الفعل إرضاءً لله وليس للناس.

وانتقد خال اللاعب منتقدي محمد صلاح قائلاً: "شنوا حملات ضده بشكل كبير بداعي أنه لم يدعم القضية، وها هو اللاعب قد تبرع هل توقفت الحرب الآن.. أظن أنه من الأفضل أن يوقفوا هم الهجوم على محمد صلاح".

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قيمة تبرع محمد صلاح لفلسطين

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن قيمة تبرع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة، نتيجة اندلاع أحدث الحرب في فلسطين بين حركة حماس والإسرائليين.

وقال هاني حتحوت، في برنامجه «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: «محمد صلاح قدّم مساعدات لأهالي غزة فور اندلاع الأحداث في فلسطين، وعندما تصاعدت الحملة ضده قرر المقرّبون منه الإفصاح عن الأمر».

وتابع حتحوت:«تبلغ المساعدات التي تبرع بها صلاح لأهالي غزة نحو أكثر من مليون دولار، وهناك اتجاه لتقديم مساعدات أخرى».

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تبرير موقف محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي محمود الشيخ، عن سبب عدم إعلان محمد صلاح عن موقفه، وتبريره لعدم إبداء صلاح لأي رد فعل، رغم دعمه الداخلي للأشقاء.

وقال الشيخ في لقاء تليفزيوني: «هناك لوائح وشروطاً تحكم مواقف اللاعبين، ومحمد صلاح لا يستطيع كتابة كلمة على الـ(سوشيال ميديا) إلا بعد موافقة رسمية مكتوبة من إدارة فريقه؛ لأن ذلك يرتبط بعوامل أخرى، من الممكن أن تؤثر على البث الفضائي أو الرعاة أو جماهير النادي في البلاد المختلفة».

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صلاح سبق له دعم فلسطين

سبق لمحمد صلاح، أن أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، بتغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) جرى تداولها على نطاق واسع، في مايو 2021، ونشر صورة له أمام المسجد الأقصى، معلقاً عليها: «أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي هو موطن لي طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور»، واختتم صلاح تغريدته: «لقد طفح الكيل».

ويتمتع صلاح بشعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يزيد عدد متابعيه عبر منصة «إكس» على 18 مليون متابع، إضافة إلى 17 مليون متابع على «فيسبوك»، و63 مليون متابع على «إنستجرام».

تريند مصر وانجلترا تضامن محمد صلاح مع غزة 50 مليون مشاهدة في ساعة قائد منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي الشعب الفلسطيني

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