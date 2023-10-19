بيعمل باديكير وغزة بتنضرب|حقيقة صورة أثارت الغضب من محمد رمضان.. ما توقيتها؟

أثار الفنان محمد رمضان، غضب وسخط الجمهور مجددًا، بنشر فيديو مستفز ومثير للإشمئزاز، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء خضوعه لجلسة مساج وباديكير، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

استفزاز محمد رمضان للجمهور العربي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو يقوم بعمل جلسة لتنظيف البشرة وباديكير ومساج، خلال تواجده فى نيجيريا لارتباطه بعدة نشاطات فنية هناك.

وفور طرح رمضان الفيديو ولاقى العديد من التعليقات السلبية من جمهوره على المظهر الذى أطل به على الجمهور.

هجوم حاد ضد نمبر وان

آثار الفنان محمد رمضان غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره الفيديو، الذي دفع المتابعين للهجوم عليه بسبب ما وصفوه بالاستفزاز.

وخرج نشطاء موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتعليقات كثيرة تحمل سب ضد رمضان، بسبب تعمده تجاهل الازمة الفلسطينية، وما يحدث الآن على قطاع غزة من حرب هزت مشاعر العالم العربي والإسلامي.

وجاءت التعليقات كالتالي: "إن طلع العيب من اهل العيب ميبقاش عيب، ما هی لو ناس عندها عقل تلغى متابعة الاشكال دى"، وكتب آخر: "مصيبه الجعان لما يشبع"، وعلق ثالث: "متنسوش لما ينزل مسلسل للكائن ده تتفرجوا عليه وتعلو نسب المشاهدة بتاعته، هو اصلا احنا اللي بنعمل للقرف سعر، مستنيين ايه من واحد مصاحبهم ومتصور معاهم".

متابعة تلقن محمد رمضان درسًا قاسيًا

علقت متابعة تدعى آية علاء، على فيديو محمد رمضان قائلة: "على فكرة عيب لا دينياً ولا اخلاقياً ولاشعورياً حتي من باب الانسانية اللي بتعمله، حتي لو بتعمله خليه بينك وبين نفسك، وتخيل يا اخي ان احنا الي في الموقف ده شوف شعورك هايبقي ايه".

وأضافت: "خلي عندك دم، دي اطفال اللي بتموت، اللي بتعمله ده ضد الانسانية اصلا، خللي رفاهاياتك اللي ليك نفس قوى تعملها وعايشها بينك وبين نفسك على الاقل، واتقي الله مش هاقولك اكتر من كده".

ملتزم بتعاقدات عالمية.. وأدعو لأخوتي الفلسطينيين

وشارك الفنان محمد رمضان فيديو له مع اندلاع أزمة فلسطين، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي، نظراً لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية، لكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطينيين بالدعاء، حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي، ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم، وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً".

هل يؤجل محمد رمضان حفله بالامارات؟

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحيى محمد رمضان، حفلته الغنائية غد الجمعة، داخل جزيرة السعديات بأبو ظبي، حيث بدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل منذ ايام بطرح البوستر الدعائي، مطالبين جمهور محمد رمضان بحجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني.

ونشر محمد رمضان الملصق الدعائي للحفل، وأرفقه بتعليق: "انضم إلى الحفلة المثيرة مع محمد رمضان في نادي شاطئ السعديات يوم 20 أكتوبر! .. استعد للرقص طوال الليل واستمتع بتجربة الطاقة التي لا تُنسى .. التذاكر محدودة، لذا احجز مكانك الآن عن طريق الاتصال"، وأرفق أرقام تليفونات الجهة المنظمة.

محمد رمضان يحذف فيديو الباديكير

حذف النجم محمد رمضان مقطع الفيديو الذي نشره منذ دقائق ويوثق خضوعه لجلسة مساج وباديكير، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

جاء حذف الفيديو بعدما تعرض محمد رمضان لهجوم شديد من قبل الكثيرين من الجمهور والمتابعين، إذ رأى البعض أن توقيت نشر ذلك المقطع ليس مناسبًا، في ظل الأحداث الصعبة التي تمر بها فلسطين، والشعب الفلسطيني في غزة.

الجمهور يهاجم رمضان بسبب الماسونية

لم يكن هذا الهجوم الأول علي الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية، وكان قد شن الجمهور هجومًا عنيفًا على الفنان محمد رمضان، بسبب ارتدائه جاكيت يبرز خلاله رمز الماسونية.

وانهالت التعليقات اللاذعة على محمد رمضان، بعد نشره العديد من كواليس مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، عبر حسابه على انستجرام، بعد تعاونهما مؤخرًا في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية.

جاكيت رمضان المثير للجدل

وشارك رمضان في الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا لعام 2023، وتحديدًا غناء المقطع العربي من الأغنية، المقرر إقامة فعاليات البطولة في يناير المقبل 2024 في دولة ساحل العاج.