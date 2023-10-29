إسرائيل تهدد إيلون ماسك بسبب إعلانه تزويد غزة بخدمات ستارلينك للإنترنت الفضائي

قال إيلون ماسك أمس، السبت، إن "ستارلينك" التابعة لشركة سبيس إكس SpaceX ستدعم روابط الاتصال في غزة مع "المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليًا"، ما دفع وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى القول إن إسرائيل ستحارب هذه الخطوة.

وقال ماسك، في منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي X، إنه ليس واضحًا من لديه السلطة على روابط الأرض في غزة، لكننا نعلم أن "لم يطلب أي محطة اتصال الانضمام في تلك المنطقة".

إسرائيل تهدد إيلون ماسك بسبب إعلانه لتزويد غزة بخدمات ستارلينك للإنترنت الفضائي



أدى انقطاع الهاتف والإنترنت إلى عزل الأشخاص في قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض أمس، السبت، حيث أصبح من الشبه المستحيل الاتصال بأحبائهم وأهاليهم أو بسيارات الإسعاف أو بزملائهم في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية.

وقالت المنظمات الإنسانية الدولية إن الانقطاع، الذي بدأ في وقت متأخر من يوم الجمعة، يزيد من تفاقم الحالة اليائسة بالفعل من خلال عرقلة العمليات التي تنقذ الأرواح ومنع الاتصال بموظفيهم على الأرض.

ولم ترد "SpaceX" على طلب وكالة "رويترز" للتعليق حول كيفية ضمان استخدام أي اتصال من "ستارلينك" من قبل منظمات الإغاثة وليس من قبل الجماعة الفلسطينية المتطرفة حماس، التي تدير قطاع غزة.

وفي رد على منشور ماسك في X، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي إن إسرائيل "ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا".

وكتب كارحي: "سيستخدم حماس ذلك لأنشطة إرهابية. ربما يكون ماسك على استعداد لربط ذلك بإطلاق سراح أطفالنا المختطفين وأبنائنا وبناتنا وكبارنا. كلهم! حتى ذلك الحين، سيقطع مكتبي أي علاقات مع ستارلينك".

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، تم الإبلاغ عن أن الأقمار الصناعية لستارلينك كانت حاسمة للحفاظ على الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق على الرغم من محاولات التشويش الروسية.

منذ ذلك الحين، أعلن ماسك أنه رفض تمديد التغطية في شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل روسيا، رافضًا السماح باستخدام أقماره الاصطناعية في هجمات أوكرانية على القوات الروسية هناك.