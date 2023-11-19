أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 19نوفمبر |فيديو

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد ، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الأحد 19-11-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.55 جنيه للبيع، و 33.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.32 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.33 جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.