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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات والدولار اليوم السبت .. فيديو

اسعار العملات
اسعار العملات

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم السبت.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.55 جنيه للبيع، و 33.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.32 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.33 جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.

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