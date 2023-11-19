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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: إلبسوا تقيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضاية "الأولى المصرية"، إن موجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس، وذروتها اليوم، حيث بدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومستمرة حتى الآن على بعض المناطق من الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار التي تتأثر بها البلاد نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط معه كتل هوائية شمالية باردة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

 

طقس اليوم الأحد


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن أبرز ظواهر حالة عدم الاستقرار هو تساقط الأمطار، حيث تتساقط أمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورًا من الإسكندرية حتى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.


وأشارت إلى أن الأمطار تمتد متوسطة إلى المناطق الداخلية ومنها جنوب الوجه البحري وتمتد متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه يمطن تكون سيول في سيناء نتيجة الطبيعة الجبلية.

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